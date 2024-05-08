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國泰證券助投資人前進美股 首推複委託美股免低消大優惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券首推複委託美股「免低消大優惠」 降低前進美股投資門檻。（國泰證券/提供）
國泰證券首推複委託美股「免低消大優惠」 降低前進美股投資門檻。（國泰證券/提供）

隨著全球資本市場蓬勃發展，美國聯準會（Fed）利率決策、科技龍頭企業搭乘AI獲利列車，牽動美股市場表現，根據統計，2023年國人透過國內券商複委託業務，前進海外的交易金額創新高達4.48兆元，其中美國市場即占75%比重。國泰證券為了協助投資人每分錢都能透過正規監理的管道，布局海外商品，即日起推出美股交易「手續費率大調降、人工及電子交易皆免低消手續費」，且美股金額單再從1,000美元降至100美元，協助投資人前進美股長期投資，更兼具便捷與保障。

國泰證券指出，海外投資管道選擇多元，帶動多數國人看中海外券商「不收手續費」特點，紛紛前進海外券商開戶，其中不乏在海外券商開戶後直接進行交易，然而，海外券商雖沒有收取手續費，但仍存在許多投資風險，包括操作複雜（資料蒐集成本與退稅處理難度高）、總費用昂貴（如跨國匯款費用、需臨櫃設定網路約定帳戶、跨國複雜文件處理等行政成本），以及不受國內監管…等特性。國泰證券認為，協助投資人以更安全的方式前進海外市場責無旁貸，投資人除了慎選投資標的與介入時間外，正規安全的券商平台更是首要。

回顧國泰證券2023全年複委託業務交易金額達8,894億元，占全台複委託業務20%，連續八年穩居複委託市場龍頭。因觀察到小額投資人也有前進美股的投資需求，自2019年起陸續推出美股定期投資、美股 ETF 交易手續費均一價及美股金額單等業界首創服務，至今，國泰證券美股定期定額市占率亦近40%，顯示深獲投資人的喜愛。

國泰證券此次推出「美股免低消大優惠」，新制上路後，每次下單的手續費大幅下降，並且不論是電子交易或人工交易都沒有低消門檻，替投資人節省投資成本，長期規律投資增加海外投資效益。另一個亮點則為今年開春推出之「美股金額單」碎股交易服務，最低下單金額由1,000美元調降為100美元，投資人僅須百美元即可買進屬意美股標的，滿足小額投資人對於海外市場的需求。

國泰證券持續將普惠金融概念由台股推展至複委託領域，透過提供更多元齊全的數位化投資平台，協助投資人以更便利且安全的投資方式，將資產連結到世界。國泰證券期許成為投資人與時俱進的金融夥伴，未來將持續推出更貼近客戶需求的海外複委託投資服務，使投資人不論是美股ETF或大型藍籌股，都能輕鬆布局。

國泰 美股

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