信託推動有成 財產規模成長超過30倍
信託公會舉行第8屆第3次會員大會，20多年來配合政策，推動信託業務發展，信託財產規模從2000年大幅成長至去年底的新台幣14.5兆元，成長超過30倍。
金管會副主任委員邱淑貞致詞時鼓勵信託業務從個人信託朝向家族信託的整合型服務發展、財富管理業務朝向全方位生態的信託服務發展，而資產管理業務，為因應人口快速老化，建議透過與合作業者建立的生態系，幫忙提供民眾食、衣、住、行及醫療等服務內容，尤其是對弱勢或特殊族群的服務。
信託公會理事長邱月琴致詞特別感謝金管會及會員的支持，她說，在大家共同努力之下，去年底信託財產規模較前一年成長將近16%，創歷史新高，其中，高齡及身心障礙者的信託財產累計約1,234億元，較前一年底增幅超過50%，受益人人數已超過15萬人。
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