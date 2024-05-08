快訊

520將屆…美學者認為賴清德將奉行蔡穩健做法 關切北京趁機施壓

陸軍十軍團「自製火藥訓練」中士遭炸傷送醫 國防部說明傷勢

考教甄先「撒錢」...考生年花2萬、考到看身心科 為何如此折騰

信託推動有成 財產規模成長超過30倍

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
信託公會推動信託推動有成，理事長邱月琴表示，信託財產規模成長超過30倍。圖/信託公會提供
信託公會推動信託推動有成，理事長邱月琴表示，信託財產規模成長超過30倍。圖/信託公會提供

信託公會舉行第8屆第3次會員大會，20多年來配合政策，推動信託業務發展，信託財產規模從2000年大幅成長至去年底的新台幣14.5兆元，成長超過30倍。

金管會副主任委員邱淑貞致詞時鼓勵信託業務從個人信託朝向家族信託的整合型服務發展、財富管理業務朝向全方位生態的信託服務發展，而資產管理業務，為因應人口快速老化，建議透過與合作業者建立的生態系，幫忙提供民眾食、衣、住、行及醫療等服務內容，尤其是對弱勢或特殊族群的服務。

信託公會理事長邱月琴致詞特別感謝金管會及會員的支持，她說，在大家共同努力之下，去年底信託財產規模較前一年成長將近16%，創歷史新高，其中，高齡及身心障礙者的信託財產累計約1,234億元，較前一年底增幅超過50%，受益人人數已超過15萬人。

生態 金管會

延伸閱讀

快被金管會納管了？這7家第三方支付業者代收付款破10億 這1家反逃過

陳彥良轉任副主委 這1家金控成金管會人才搖籃

曾疾呼證券F4應整併！北大教授陳彥良出任金管會副主委

《「我是有錢人」迷思740》勞保恐將破產，要靠人賺錢？還是錢賺錢？

相關新聞

期交所徵才報名正式起跑

臺灣期貨交易所2024年徵才報名正式起跑，這次共招募6類別15名優秀人才，徵求熟悉衍生性金融商品實務或具風險管理、財務金...

證交所：當沖交易有利於降低投資人避險成本

臺灣證券交易所表示，當沖交易為中性的交易制度，如同其他交易制度，由投資人自行決定是否運用，充分提供投資人交易策略的彈性，...

企業資金需求熱首季大增 國銀總放款額衝40兆大關

經濟活動轉熱、企業資金需求抬頭，國銀放款量能大噴發。據金管會統計，首季國銀總放款量大增1兆1,242億元，寫史上同期新高...

國銀中小企融資 今年拚4,000億

放款需求強強滾，2024年國銀對中小企業放款目標將飛越4,000億元。據金管會統計，2024年3月單月國銀對中小企業放款...

券商款項借貸業務大鬆綁 將成台股穩盤力量

券商借貸業務鬆綁，將成為台股穩盤力量。金管會昨（7）日宣布修改證券商辦理「款項借貸業務」規定，准許員工、股東認購IPO新...

台產前四月 EPS 1.29元

台灣產物保險昨（7）公布今年前四月累計稅後純益達4.68億元，較去年同期大幅成長逾三成，每股稅後純益（EPS）為1.29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。