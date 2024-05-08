柏瑞投信榮獲《指標》台灣基金獎六座獎項肯定

第八屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎近期公布得獎名單，柏瑞投信包含總代理MFS全盛在內，分別在固定收益類別和股債混合類別榮獲六項大獎肯定。在以量化數據為評比基準的個別基金獎項中，柏瑞亞太非投資等級債券基金在「亞洲高息固定收益」類別，獲得兩座大獎殊榮，包括「最佳表現基金大獎」的《傑出表現》獎，和「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。

柏瑞多重資產特別收益基金則是在「新台幣保守型股債混合」類別，獲得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)，則是在「全球新興市場企業固定收益」類別，得到「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。

柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人施宜君表示，亞債企業2023年獲利增溫，加上美國聯準會（Fed）降息路徑符合預期，提振市場風險意願，今年第1季亞債指數(摩根亞洲信貸指數)表現回升，帶動利差進一步收斂。隨著企業體質持續改善、違約率降低與淨發行量呈現負值等因素，可望支撐未來亞債表現，就殖利率水準來看，目前亞債仍具有投資價值。

根據BofA的4月統計數據，2023年亞債企業(涵蓋115家已公布2023年財報但不含金融產業)，整體盈餘年增1.9%，淨槓桿比例微幅增加0.4倍至3.9倍。其中，汽車、博弈與科技電子業的盈餘成長最強勁，原物料與房地產盈餘成長則最為疲弱。

此外，受惠於企業獲利的增長，今年第1季亞債的實際違約率僅0.8%，優於預期。而且亞債信評遭到調降的趨勢亦出現減緩，尤其是亞洲非投資等級債券的趨勢更為明顯。至於亞債第1季的淨發行金額來到-150億美元，在淨贖回創造強勁的再投資需求下，亦將對亞債市場形成有力的技術支撐。

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