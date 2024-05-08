開發資本生醫平台 動起來

中華開發資本與財團法人工業技術研究院為加速台灣生醫產業創新發展，於去年共同催生「生醫創新跨域合作平台」，日前舉辦第一次的平台小聚，開發資本旗下生醫基金及工研院聯手邀請，吸引生醫產業、新創與投資機構熱情參與，成功發揮平台角色。

開發資本強調，成立「生醫創新跨域合作平台」，目的除串接技術及資金外，更期待有效對接伯樂及千里馬，為不同階段生醫業帶來資金夥伴，扮演資金運水車角色，使資金活水得以流動。

開發資本總經理南怡君表示，具有高度專業門檻的生醫產業，不同階段需要的資金夥伴也各異，從Angel、A、B、C輪、公發興櫃、pre IPO乃至上市櫃後需要如壽險的長期資金。平台的目的就是連結資源和力量，工研院和開發資本分別投入技術和資金，同時引入對生醫有興趣的其他產業，讓伯樂與千里馬對接。

工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇指出，新創在成長過程中亟需四大支持，即資金、技術、人才、市場，因此極力推動生醫創新跨域合作平台，同時也是推進工研院生醫領域2030願景「打造健康台灣、推動國際生醫產業跨域創新」的重要策略之一。

本次平台小聚主題設定為智慧醫療，邦睿生技總經理徐振騰分享其創業經驗指出，營收躍升的起點就是從翻轉技術第一的思維，反之傾聽市場及客戶，依據使用者需求及介面改變，創造更符合市場需求的產品與商業模式。宏碁智醫董事長連加恩則分享公司成立過程中，最重要關鍵是國際大廠引薦及策略合作，整合彼此優勢及經驗，強化市場行銷綜效，可帶領新創公司加速成長及產品轉型升級。

中華開發大健康事業群總負責人何俊輝指出，生醫創新跨域合作平台讓政府每年大量投資在工研院的技術成熟後可進行技轉的案子，與創投有效串接，成功案例模式亦可複製於其他場域，使資金和技術交集。

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