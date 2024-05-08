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一銀海外布局 寫新里程碑

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行百分之百投資子公司「美國第一銀行」安大略放款辦事處正式開業，左起美國第一銀行財務長兼代理總經理陳國壽、董事黃國哲、董事張天駿及董事許世彬。第一銀行／提供
第一銀行百分之百投資子公司「美國第一銀行」安大略放款辦事處正式開業，左起美國第一銀行財務長兼代理總經理陳國壽、董事黃國哲、董事張天駿及董事許世彬。第一銀行／提供

第一銀行海外布局再創新里程碑，其百分之百投資子公司「美國第一銀行」安大略放款辦事處於5月6日開業，是繼2021年休士頓分行、2022年美國第一銀行聖馬特奧分行，以及2023年法蘭克福分行陸續營運後，第一銀行在全球的第43處海外據點，續居公股銀行之冠。

安大略放款辦事處位於安大略市中心，交通便利，周邊商業活動興盛，且距離安大略國際機場僅六分鐘車程，地理位置優勢促進人口增長快速，周邊住宅及商業開發需求極具發展潛力。

美國第一銀行營運規模及經營績效逐年成長，2023年底資產規模達8.6億美元，近年來持續加強在地化永續經營，深耕當地市場，各項業務推展成效卓越，除於2015年開辦中小企業保證貸款業務、2016年8月開辦房貸業務外，為進一步協助中小企業發展，於2017年增加提供州政府保證中小企業貸款業務；安大略放款辦事處開業後，美國第一銀行設有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、佛利蒙、奇諾崗及聖馬特奧等九處據點，使南、北加州地區布局更加完整，提供在地台商與華僑最優質的跨境整合金融服務。　　

第一銀行1899年成立至今，即將邁入125周年，見證台灣橫跨三世紀的經濟發展，在海外據點之拓展更居金融業領導地位，遍及紐約、倫敦、法蘭克福、香港、東京、新加坡與上海等國際金融中心。　　

展望未來，第一銀行將以「攜手躍進 永續創新」為經營主軸，運用智能科技，擴大數位服務，打造永續經營的基磐，並追求全方位持續成長，另串聯海內外經營據點，提供加值型跨境金融服務，為全球客戶提供堅實後盾。美國第一銀行安大略放款辦事處行址為：3990 Concours Street, Suite 340, Ontario, CA 91764, U.S.A.，電話：+1-909-212-8888。

第一銀行 美國

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