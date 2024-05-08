快訊

總統特赦效力僅及於有罪確定案件 陳水扁未審結四案不在範圍內

蘋果iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！最貴漲6500元 這款竟便宜1500元

台產前四月 EPS 1.29元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台灣產物保險（2832）昨（7）公布今年前四月累計稅後純益達4.68億元，較去年同期大幅成長逾三成，每股稅後純益（EPS）為1.29元。台產發言人黃志傑分析，主要受惠於商業險種簽單保費持續成長，且損率控制得宜。

台產公布4月單月營收淨額為5.45億元，單月稅前盈餘為0.9億元，單月稅後純益為0.68億元，較上月1.62億元，月減58%；今年前四月累計營收淨額為24.11億元，累計稅前盈餘為5.76億元，較去年同期4.27億元，年成長34.9%，累計稅後純益為4.68億元，較去年同期3.59億元，年成長30.4%，每股稅後純益（EPS）為1.29元。

EPS 營收

延伸閱讀

東陽財報／第1季 EPS 1.98元 再購入土地準備擴廠

錸寶財報／首季 EPS 0.01元 終結連三季虧損

聚陽四利多 外資喊買

富世達首季 EPS 3.27元 新日興1.68元

相關新聞

企業資金需求熱首季大增 國銀總放款額衝40兆大關

經濟活動轉熱、企業資金需求抬頭，國銀放款量能大噴發。據金管會統計，首季國銀總放款量大增1兆1,242億元，寫史上同期新高...

國銀中小企融資 今年拚4,000億

放款需求強強滾，2024年國銀對中小企業放款目標將飛越4,000億元。據金管會統計，2024年3月單月國銀對中小企業放款...

券商款項借貸業務大鬆綁 將成台股穩盤力量

券商借貸業務鬆綁，將成為台股穩盤力量。金管會昨（7）日宣布修改證券商辦理「款項借貸業務」規定，准許員工、股東認購IPO新...

台產前四月 EPS 1.29元

台灣產物保險昨（7）公布今年前四月累計稅後純益達4.68億元，較去年同期大幅成長逾三成，每股稅後純益（EPS）為1.29...

玉山金擬設熊本出張所

玉山金控昨（7）日召開法人說明會公布今年第1季營運概況，稅後純益62.5億元為單季最高紀錄，財管淨手收同創新高；同時公布...

一銀海外布局 寫新里程碑

第一銀行海外布局再創新里程碑，其百分之百投資子公司「美國第一銀行」安大略放款辦事處於5月6日開業，是繼2021年休士頓分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。