台產前四月 EPS 1.29元
台灣產物保險（2832）昨（7）公布今年前四月累計稅後純益達4.68億元，較去年同期大幅成長逾三成，每股稅後純益（EPS）為1.29元。台產發言人黃志傑分析，主要受惠於商業險種簽單保費持續成長，且損率控制得宜。
台產公布4月單月營收淨額為5.45億元，單月稅前盈餘為0.9億元，單月稅後純益為0.68億元，較上月1.62億元，月減58%；今年前四月累計營收淨額為24.11億元，累計稅前盈餘為5.76億元，較去年同期4.27億元，年成長34.9%，累計稅後純益為4.68億元，較去年同期3.59億元，年成長30.4%，每股稅後純益（EPS）為1.29元。
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