企業資金需求熱首季大增 國銀總放款額衝40兆大關

經濟活動轉熱、企業資金需求抬頭，國銀放款量能大噴發。據金管會統計，首季國銀總放款量大增1兆1,242億元，寫史上同期新高紀錄，更已達去年一整年的62%，推升國銀總放款餘額攀升到39兆5,909億元、年增6.8%是13個月新高，料最快第2季攀上40兆元巔峰。

近年國銀放款餘額

據金管會昨（7）日公布數據顯示，國銀總放款餘額是在2011年衝破20兆元，在2020年才站穩30兆元，今年將衝破40兆元。

銀行局副局長林志吉說，3月國銀總放款大增4,634億元，是26個月來單月最大量，更占了首季增加逾兆元放款量的四成，顯示3月企業對經濟前景更加樂觀、經濟活動轉趨活絡，如主計處就預估今年經濟成長達3.4%，其中以放款用途別來看，企業投資、周轉金放款動能最強。

3月周轉金放款增加3,183億元，首季大增8,094億元，推升周轉金放款餘額攀升到20兆1,228億元的史上新高；3月企業投資更是睽違18個月後，驚見單月大增164億元的佳績，企業投資餘額也攀升到8,188億元的七個月新高。

銀行主管說，周轉金放款是指企業因擴充產能、或成長所需，包括購料、增聘員工等，是屬短期實質面需求；而企業投資是併購、長期股權和原始創設投資，這次出現企業長短期資金需求「全動了」，顯示企業對經濟前景樂觀。

目前仍以AI智慧應用、高效能運算、雲端產業等AI生態系資金需求較高，科技業訂單需求幾乎全面復甦。

但法人也示警，後續國銀放款動能有兩大隱憂，一是美國利率高位恐會更久，二是地緣政治緊張升高，恐成壓抑企業資金需求的利空。

金管會昨公布3月國銀存放款、獲利等狀況。3月國銀稅前盈餘474.1億元，月增17%，累計前三月賺1,425億元續創史上同期新高，年增12.6%，主因是手續費收入和投資及其他淨收益成長所致。

3月底國銀總放款餘額39兆5,909億元，月增1.18%，年增6.8%連五個月走揚更是13個月高點，顯示放款需求轉熱；3月存款月增1.01%，放款月增幅遠高於存款，使3月底存放比攀升到70.56%，月增0.12個百分點。

林志吉說，3月存款增加有兩大主因，一是電子業、四大基金、和證投信基金資調度，二是電子業貨款匯入所致，也觀察到有想投資ETF者，先把資金放在銀行帳戶中伺機進場的現象。



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