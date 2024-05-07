快被金管會納管了？這7家第三方支付業者代收付款破10億 這1家反逃過

據金管會掌握，2023年共有7家第三方支付業者代收付款年日均餘額超過10億元，包括Line Pay（連加網路）、拍付（PI拍錢包）、藍新、綠界（EC Pay）、Food panda（富胖達）、UberEats（優食台灣）、91App（玖易宇軒），將成為未來潛在符合得申請電支執照的業者。

依現行規定，第三方支付機構代理收付交易款項年日均額超過20億元，就需「升級」向金管會申請電子支付執照，從數發部改由金管會監管。

但被外界關注「樂購蝦皮」的代收付款年日均餘額從2021年逾10億元、2022年就降到近10億元、2023年更低、離被監管的門檻愈來愈遠。

為何樂購蝦皮代收付年日均額可以一路走低？

金管會官員坦言，樂購蝦皮是幫蝦皮電商做「線上代收付」，但蝦皮電商廣設「店到店」（提供免運或運費優惠）後，變成蝦皮電商自己做實體代收付，減少委託給樂購蝦皮，使樂購蝦皮代收付年日均額降低。

也就是說，在樂購蝦皮代收付日均額年年走低，既不用再找銀行來做支付、也不需擔心達到需申請電支執照門檻，而受金管會監督納管。

全案起因是，原先辦理蝦皮電商平台的線上代收付資金保管是「蝦皮支付」，因2019年日均額高達31億元，超過當時未修正電支執照門檻的10億元，被迫得升格為電支機構。

但因「蝦皮支付」未能取得經濟部投審會的資金匯入許可函，2021年蝦皮支付遭金管會廢止電支執照的營業許可後，將代收付業務轉由同集團的「樂購蝦皮」承接，遭質疑中資疑雲未解又左手換右手。

隨後、金管會修法將電支執照門檻上修到20億元，並每年都會調查前一年度，第三方支付業者承作狀況，卻赫然發現「樂購蝦皮」代收付款早已年年走低。

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