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跟銀行搶生意！員工、股東認新股可向券商借錢了 最快第4季上路

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

券商跟銀行大搶生意。金管會宣布修改證券商辦理「款項借貸業務」規定，准許員工、股東認購IPO新股、或增資新股時，可拿新股當抵押品，向券商辦理借款，最快第4季上路，目前有承作款項借貸業務的22家券商全可受惠。

證期局副局長高晶萍說，此政策有三大助益，一、擴大證券商業務經營範圍，二、券商可滿足員工或股東有認股的資金需求，增加利息收入，三、券商承銷時可一併解決認股借貸，一站式到位，可讓企業籌資更順暢。

此案是券商公會提議，主要是替承銷企業IPO或SPO時，發現員工或股東認股時有資金需求，卻只能找銀行借錢，因此向金管會爭取放行。

券商公會表示，當初有此建議是為了給員工或股東認股時，多一個融通管道，「與台股市場並無太大關係」，其次，賣老股就有錢了、就可以認新股，也不需要再借貸。

未來22家證券商可做「認股借貸」業務後，估借貸年息僅約2~6%、借款期間30天，股票貸款成數可能比照上市櫃股票的六成質借，券商認股借貸有息低、期間短及有承銷案源等三大優勢，將可大搶銀行貸款生意。

為擴大證券商業務經營範圍，金管會宣布，研議修正券商辦理「證券業務借貸款項」管理辦法修正部分條文，准許券商承作員工、股東認購IPO或SPO股票時的「認股借貸」需求。法規公告60天，估計最快第4季上路。

因是「認股借貸」，因此擔保品限認購企業初次上市櫃現金發新股（IPO）、或已上市櫃公司現金增資發行新股（SPO）這兩類新股作擔保品的借貸款項，但有兩項限制不能作為擔保品。

一是，限制員工權利新股、或是員工一定期間禁止轉讓新股者，因會影響到股票作為擔保品處分，二是，員工選擇適用緩課所得稅的股票，主因是股票與集保作業不同，其餘IPO或SPO新股，員工和股東均可向券商提出融資需求。

高晶萍說，沒開放這樣業務前，員工或股東認股的資金需求，只能找銀行借錢，又因還沒拿到股票，也只能以純信貸、或房貸增貸等方式籌措資金。

開放券商可做「認股借貸」後，流程是先撥款（券商交割戶的分帳戶，繳款截止日前、把股款撥給公司），之後4~10天再撥券，並將申請認股借貸名冊給集保中心，與和銀行借款、再認股的流程大不同。

據證期局統計，目前券商做券商款項借貸業務，若是屬於短期周轉型（T+5型）每日融通餘額約5~15億元，若是屬於半年型，借款期限長，近期每日融通餘額約4億元。

至於可承作量能上限，高晶萍說，券商辦理所有有價證券融資以該券商淨值4倍為限，但這項業務僅是其中的一小部分，若以22家券商淨值計算，會過大而失真。

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