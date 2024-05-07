快訊

直播／蘋果發表會來了！10萬果粉敲碗看4新品罕見遇1事 iPad Pro、Apple Pencil變成尊榮Pro級？

淡水裝潢行殺人命案 1員工朝死者丟菸灰缸遭聲押、涉刺13刀少年遭收容

獨／房產大亨費玉清出手！她曝5百萬透天厝飆漲5千萬

3月國銀對中小企業放款增562億元 創近3個月新高

中央社／ 台北7日電
根據金管會統計，截至今年3月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達9兆8649億元，月增562億元，為近3個月新高。聯合報資料照片
根據金管會統計，截至今年3月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達9兆8649億元，月增562億元，為近3個月新高。聯合報資料照片

隨經濟活動趨於熱絡，國銀對中小企業放款動能漸趨顯現，金管會今天公布，今年3月本國銀行對中小企業放款增加新台幣562億元，創近3個月新高，累計首季對中小企業放款增加985億元。

根據金管會統計，截至今年3月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達9兆8649億元，月增562億元，為近3個月新高，累計首季本國銀行對中小企業放款增加985億元，逼近千億大關。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，隨經濟活動逐漸熱絡，國銀對中小企業放款動能有回溫跡象，今年首季對中小企業放款增加985億元，是不錯表現。

首季對中小企業放款增加前3大銀行，依序為兆豐銀行增加272億元、永豐銀行增加234.7億元、彰化銀行增加130.7億元。

另一方面，首季對中小企業放款減少前3大銀行，全為公股行庫，依序為台灣企銀減少96.4億元、台灣銀行減少92.3億元、土地銀行減少53.7億元。

林志吉點出，企業除了考量本身營業活動外，在不同銀行間也會有調度考量，反映在各銀行對中小企業放款上，自然可能有此增彼減的現象，金管會關注的是整體中小企業放款餘額持續呈現正成長。

金管會訂定2023年度國銀對中小企業新增放款目標為3800億元，為歷年最高目標，當年度實際新增放款規模達4831.61億元，達成率為1.27倍。

今年國銀對中小企業放款目標值，金管會原先有意訂為4000億元，再刷新高，但經濟部表達希望目標值可再提高，金管會正洽銀行公會及各銀行意見彙整中。

林志吉表示，2023年金管會於5月中將國銀對中小企業放款年度目標值報至行政院，行政院於6月中核備，今年金管會預計將比照此程序，儘快處理。

金管會

延伸閱讀

玉山金法說會／首季財富管理創高 前四月賺80億創歷年同期最佳

準金管會副主委 陳彥良辭第一金獨董

陳彥良轉任副主委 這1家金控成金管會人才搖籃

存股族注意！第一金每股配1.15元 現金殖利率3%

相關新聞

國銀放款衝40兆！首季大增逾兆元寫新猷 後市有2隱憂

經濟活動轉熱、企業資金需求抬頭，國銀放款量能大噴發。據金管會統計，首季國銀總放款量大增1兆1,242億元，寫史上同期新高...

櫃買中心綠色債券 助力淨零建築發展

為推動我國淨零建築轉型，內政部建築研究所於5月7日舉辦「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會」，並由台灣建築中心、國家住...

華銀攜手聯輔基金會 助中小企業開創商機

華南銀行（2880）與聯輔基金會7日舉辦「送黑兔迎青龍2024新挑戰、新商機」研討會，會中邀請產官學及不同領域專家分析2...

威剛百億聯貸獲11家銀行支持 超額認購2.4倍

威剛（3260）今日舉11家銀行簽署百億元聯貸案，看好記憶體產業受惠於AI需求推升景氣復甦，由台灣銀行、第一銀行與合作金...

放款需求好熱！國銀今年對中小企業放款目標要飛越4000億元

放款需求強強滾，2024年國銀對中小企業放款目標將飛越4,000億元。據金管會統計，2024年3月單月國銀對中小企業放款...

威剛科技與臺銀等11家銀行完成100億元聯貸案簽約

威剛科技（3260）委由臺灣銀行、第一銀行與合作金庫主辦100億元聯合授信案，於5月7日完成聯貸簽約。簽約儀式假臺灣銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。