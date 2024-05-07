3月國銀對中小企業放款增562億元 創近3個月新高

隨經濟活動趨於熱絡，國銀對中小企業放款動能漸趨顯現，金管會今天公布，今年3月本國銀行對中小企業放款增加新台幣562億元，創近3個月新高，累計首季對中小企業放款增加985億元。

根據金管會統計，截至今年3月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達9兆8649億元，月增562億元，為近3個月新高，累計首季本國銀行對中小企業放款增加985億元，逼近千億大關。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，隨經濟活動逐漸熱絡，國銀對中小企業放款動能有回溫跡象，今年首季對中小企業放款增加985億元，是不錯表現。

首季對中小企業放款增加前3大銀行，依序為兆豐銀行增加272億元、永豐銀行增加234.7億元、彰化銀行增加130.7億元。

另一方面，首季對中小企業放款減少前3大銀行，全為公股行庫，依序為台灣企銀減少96.4億元、台灣銀行減少92.3億元、土地銀行減少53.7億元。

林志吉點出，企業除了考量本身營業活動外，在不同銀行間也會有調度考量，反映在各銀行對中小企業放款上，自然可能有此增彼減的現象，金管會關注的是整體中小企業放款餘額持續呈現正成長。

金管會訂定2023年度國銀對中小企業新增放款目標為3800億元，為歷年最高目標，當年度實際新增放款規模達4831.61億元，達成率為1.27倍。

今年國銀對中小企業放款目標值，金管會原先有意訂為4000億元，再刷新高，但經濟部表達希望目標值可再提高，金管會正洽銀行公會及各銀行意見彙整中。

林志吉表示，2023年金管會於5月中將國銀對中小企業放款年度目標值報至行政院，行政院於6月中核備，今年金管會預計將比照此程序，儘快處理。

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