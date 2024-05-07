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股匯不同調 新台幣震盪走弱終結連6升

中央社／ 台北7日電
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

中東地緣政治紛擾持續，加上亞幣升勢暫歇，市場觀望氛圍轉濃，新台幣匯率走勢與台股分歧，今天收在32.37元，貶值2.3分，匯價終止連6升，台北及元太外匯市場總成交金額14.89億美元。

美股週一延續反彈走勢，激勵台股攻高，台積電領漲，終場站上800元，加上鴻海、聯發科等電子權值股收紅，台股終場上漲130.22點，收在20653.53點，站穩所有均線之上。

股市表現紅通通，匯市卻未能同步慶祝。根據央行統計，美元指數今天反彈0.06%，主要亞幣多走貶，人民幣小跌0.02%，新加坡幣跌0.04%，新台幣貶0.07%，日圓先前展開強勁升勢，如今回吐升幅，今天重回154價位，跌0.19%。

外匯交易員指出，雖然市場重燃對美國聯準會降息的期待，但中東緊張局勢持續，避險情緒為美元提供支撐，令亞幣承壓，加上外資仍偏雙向操作，新台幣陷入區間整理。

新台幣兌美元今天開盤價為32.32元，最高32.315元、最低32.42元。

外匯交易員認為，市場缺乏新的題材帶動，導致新台幣重回盤整格局，短線先關注中東局勢發展，並留意後續美國經濟數據表現。

新台幣 美國聯準會

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