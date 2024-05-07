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7家業者接近納管電支門檻 2大外送平台入列

中央社／ 台北7日電

金管會年年調查第三方支付代理收付日均餘額是否達須納管電子支付門檻，金管會今天公布，未有第三方支付2023年代理收付日均餘額逾新台幣20億元納管門檻，但有7家業者代理收付日均餘額介於10億元以上、未達20億元。

7家第三方支付業者包括2022年度已上榜的LINEPay、拍付國際、藍新科技、綠界科技及Foodpanda，再新增Uber Eats及91APP。

根據規定，第三方支付業者若年度代理收付日均餘額超過20億元，必須向金管會申請電子支付業務許可，納入金管會監管範圍。金管會年年首季均會函請市場上具一定規模的第三方支付業者提供前一年度保管代理收付款項總餘額等資料，檢視是否有業者須監理升級為電支。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會公布，根據今年最新調查結果，並無第三方支付業者2023年度代理收付日均餘額超過20億元，亦即並無第三方支付業者須納管為電子支付。

不過，林志吉指出，有7家第三方支付業者2023年度代理收付日均餘額已介於10億元以上、尚未達20億元，包括2022年度已「上榜」的LINE Pay、拍付國際、藍新科技、綠界科技及Foodpanda外，再新增UberEats及91APP。

至於外界關注的樂購蝦皮，2021年度代理收付日均餘額曾逾10億元、但未達20億元納管門檻，2022年度代理收付日均餘額近10億元，2023年度亦低於10億元。

現行第三方支付業由數位部主管，若監理升級為電子支付業，必須向金管會申請業務許可並取得電支執照，納入金管會監理範疇後，業務面必須符合金管會相關法規要求，也要接受金管會金檢等。

第三方支付 金管會

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