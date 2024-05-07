華銀攜手聯輔基金會 助中小企業開創商機

華南銀行（2880）與聯輔基金會7日舉辦「送黑兔迎青龍2024新挑戰、新商機」研討會，會中邀請產官學及不同領域專家分析2024國際情勢、企業主分享節能減碳經驗，協助中小企業迎接挑戰，開創新商機。

華南銀行表示，近年中小企業經營環境受通膨及國內、外升息等不利因素影響，營運面臨嚴峻挑戰，華南銀行在後疫情時代，持續響應政府疫後振興政策，協助中小企業、微型企業取得在疫後穩定經營及轉型發展所需資金。

中小企業是華南銀行各項業務的根基，截至2024年3月底華南銀行承作中小企業放款累計戶數超過3萬戶，餘額達7,625億元，將持續以提升中小企業業務比重為企金業務營運主軸。

此外，為協助中小企業跟上2050國家淨零政策腳步，華南銀行已啟動「輔導中小企業淨零轉型專案 」，率公股銀行之先，與台灣經濟研究院合作導入「中小企業淨零轉型診斷服務」，提供中小企業建立碳盤查及減碳規劃之建議，透過專業的輔導服務 ，促進企業了解營運過程可減碳的癥結點，並由華南銀行協助取得淨零轉型資金，進而協助企業達成淨零目標。

展望未來，華南銀行表示，仍將秉持「信賴、熱誠 、創新」的經營理念，以金融專業協助中小企業朝向淨零轉型升級及永續經營發展，並持續精進數位服務，擴大金融科技運用層面，優化數位客戶體驗，推出「華銀行動企業+」APP，讓中小企業戶跨越時間、地點的限制，隨時隨地使用全方位、高品質且高效率的優質數位金融服務，為客戶創造更高的價值、提升企業競爭力。

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