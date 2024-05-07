華銀攜手聯輔基金會 助中小企業開創商機
華南銀行（2880）與聯輔基金會7日舉辦「送黑兔迎青龍2024新挑戰、新商機」研討會，會中邀請產官學及不同領域專家分析2024國際情勢、企業主分享節能減碳經驗，協助中小企業迎接挑戰，開創新商機。
華南銀行表示，近年中小企業經營環境受通膨及國內、外升息等不利因素影響，營運面臨嚴峻挑戰，華南銀行在後疫情時代，持續響應政府疫後振興政策，協助中小企業、微型企業取得在疫後穩定經營及轉型發展所需資金。
中小企業是華南銀行各項業務的根基，截至2024年3月底華南銀行承作中小企業放款累計戶數超過3萬戶，餘額達7,625億元，將持續以提升中小企業業務比重為企金業務營運主軸。
此外，為協助中小企業跟上2050國家淨零政策腳步，華南銀行已啟動「輔導中小企業淨零轉型專案 」，率公股銀行之先，與台灣經濟研究院合作導入「中小企業淨零轉型診斷服務」，提供中小企業建立碳盤查及減碳規劃之建議，透過專業的輔導服務 ，促進企業了解營運過程可減碳的癥結點，並由華南銀行協助取得淨零轉型資金，進而協助企業達成淨零目標。
展望未來，華南銀行表示，仍將秉持「信賴、熱誠 、創新」的經營理念，以金融專業協助中小企業朝向淨零轉型升級及永續經營發展，並持續精進數位服務，擴大金融科技運用層面，優化數位客戶體驗，推出「華銀行動企業+」APP，讓中小企業戶跨越時間、地點的限制，隨時隨地使用全方位、高品質且高效率的優質數位金融服務，為客戶創造更高的價值、提升企業競爭力。
▪ 最狂科學園區房市區！這裡5年漲幅近9成
▪ 進入超漲期 李同榮：房價再漲多少、未來就跌多少
▪ 竹科工程師買房最愛這條路 新竹5大熱門申貸路段曝
▪ 中古屋市場熱！ 永慶集團Q1業績衝98億 寫單季新高
▪ 網紅經濟崛起 興富發台中七期推微型辦公室
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言