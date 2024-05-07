威剛科技與臺銀等11家銀行完成100億元聯貸案簽約

威剛科技（3260）委由臺灣銀行、第一銀行與合作金庫主辦100億元聯合授信案，於5月7日完成聯貸簽約。簽約儀式假臺灣銀行舉行，由威剛科技董事長陳立白與臺銀董事長呂桔誠共同主持。

本聯合授信案主要用途為償還金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由臺灣銀行、第一銀行與合作金庫統籌主辦暨擔任管理銀行，兆豐銀行共同主辦，並邀集土地銀行、華南銀行、元大銀行、臺灣企銀、全國農金、彰化銀行及板信銀行等金融機構共同參與，本聯合授信案原擬籌組75億元，在金融同業踴躍參與下，短期間內即籌組完成，且超額認購2.4倍達180億元，最終以100億元結案，充分顯示國內金融業對威剛科技營運與未來發展給予高度肯定。本聯合授信案設計將溫室氣體排放量及有害廢棄物回收率等永續連結指標納入聯貸條件，依威剛科技永續報告書所列相關表現，給予相應的利率減碼，以實際行動支持威剛科技遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

威剛科技在DRAM及快閃記憶體產業表現出色，以自有品牌「ADATA」行銷全球，穩居全球前五大模組廠中唯一的台灣品牌，也以優異的品牌價值、產品力及市場拓展能力，蟬聯全球第二大SSD品牌模組廠。除在台灣設廠外，亦積極拓展海外據點，於中國大陸、巴西、墨西哥、印度等地設有銷售據點，受惠於記憶體價格於去年第3季由谷底翻揚，加上庫存策略得宜、通路布局優勢，帶動公司全年毛利率創下歷史新高，攀升至16.8%，稅後淨利年增69%為14.94億元，營運績效不僅優於記憶體價格走勢，獲利成長表現更是名列產業前茅。在AI應用推動下，伺服器、PC、智慧手機與車用需求將持續發酵，除了在記憶體領域站穩腳步，威剛科技近年也將事業版圖多角化擴張，朝向運動彩券、電競、電動車、文化藝術等產業發展，自2014年取得第二屆運動彩券發行權後，成功改寫國內運動彩券營運表現，後續取得第三屆運動彩券發行權，彩券銷售額可望再創佳績，另積極布局綠能產業，研發商用電動三輪車，搶攻綠能物流市場。在記憶體與非記憶體事業並進下，可望為該公司挹注成長動能。

臺灣銀行深耕ESG領域多年，持續關注國內外永續發展趨勢，強化氣候治理，以「打造永續臺銀」為永續經營基石，並聚焦於「全民的銀行」、「臺灣的靠山」、「永續的推手」三大永續策略主軸，善盡企業社會責任，以自身營運做起，並協助產業夥伴共同推動低碳轉型，以資金影響力支持永續經濟活動，與客戶共同創造多贏的永續經營價值；2023年臺銀簽約完成ESG績效連結的聯合授信案件，計有友達光電(股)公司等44件，總額度達新台幣4,629億元。根據倫敦證券交易所集團(LSEG)聯貸統計，2023年臺銀於國內聯貸市場擔任統籌主辦行(MLA)及額度分銷行(Bookrunner)排名蟬聯雙料冠軍，並榮獲亞太區貸款市場公會(APLMA)評選為「111年臺灣年度最佳聯貸銀行」，臺灣銀行表示將持續以國家級領導銀行的角色，引領台灣聯貸市場往前邁進。

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