央行標售乙類公債 得標利率符合預期

中央銀行受財政部委託，於7日標售10年期乙類公債，金額僅80億元，得標利率1.68%，符合市場預期，並較4月19日發行的同年期公債利率，微幅上漲0.01個百分點。

央行資料顯示，本次財政部公告發行80億元，投標倍數高達2.92倍，顯示金融機構仍有資金去化需求；在得標行業別方面，銀行業得標56.25%、拿下超過一半的籌碼，另一半則是全數由證券業抱回，比重為43.75%，票券與保險業則是空手而歸。

財政部先前指出，依今年公債定期適量發行計畫，財政部7日委託央行標售「113乙2期」公債80億元，年期為10年期。

債券商主管指出，乙類公債的標售金額很少、僅80億元，金融機構通常「標完就鎖進保險箱裡」、流動性不佳，幾家具有資金去化需求的大型金融機構敲進、就能瓜分掉所有的額度。

政府發債分成兩種，甲類和乙類，其中甲類公債指支應非自償的建設資金；乙類公債則是指支應自償的建設資金。

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