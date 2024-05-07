美國第一銀行安大略放款辦事處開業 海外第43據點

第一銀行（2892）積極海外布局，百分之百投資子公司「美國第一銀行」安大略放款辦事處於5月6日開業，是繼2021年休士頓分行、2022年美國第一銀行聖馬特奧分行，以及2023年法蘭克福分行陸續營運後，第一銀行在全球的第43處海外據點，居公股銀行之冠。

一銀表示，安大略放款辦事處位於安大略市中心，交通便利，周邊商業活動興盛，且距離安大略國際機場僅6分鐘車程，地理位置優勢促進人口增長快速，周邊住宅及商業開發需求極具發展潛力。

美國第一銀行營運規模及經營績效逐年成長，2023年底資產規模達8.6億美元，近年來持續加強在地化永續經營，深耕當地市場，推展各項業務，除於2015年開辦中小企業保證貸款業務、2016年8月開辦房貸業務外，為進一步協助中小企業發展，於2017年增加提供州政府保證中小企業貸款業務 。

安大略放款辦事處開業後，美國第一銀行設有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、佛利蒙、奇諾崗及聖馬特奧等9處據點，南、北加州地區佈局更加完整，提供在地台商與華僑優質跨境整合金融服務。

美國第一銀行安大略放款辦事處行址為：3990 Concours Street, Suite 340, Ontario, CA 91764, U.S.A.，電話：+1-909-212-8888。

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