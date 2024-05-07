5月報稅季來臨！領息族看過來 基金配息這樣報稅

5月報稅季來臨，長期投資人的基金報酬會有繳稅問題，一般來說，投資國內的配息級別基金，或投資海外基金且單一申報戶之全年海外所得合計數達100萬元以上，都要留意課稅與健保補充保費的議題。

買賣註冊地在台灣的境內基金，產生的資本利得目前免稅。至於基金配息，如來源為投資國內的股票 ，可選擇併入綜合所得稅或分離課稅，若採前者，享免稅額8.5%、上限8萬元，採後者，稅率為28%。

如來源為投資國內的債券，則採分離課稅，稅率10%；如來源為投資海外的股票或債券，則納入海外所得一併計算。

買賣註冊地在台灣以外國家的境外基金，產生的資本利得或配息，均納入海外所得。海外所得適用最低稅負制規定，一般來說，不同基金同一年度的買賣損益可以互抵，且單一申報戶的全年度海外所得合計數達100萬元以上，才要申報，未達100萬元者，免予計入。

一般來說，基金銷售機構都會提供相關扣繳憑單。以基富通基金交易平台為例，若申購的是投資台灣的基金，即中華民國來源所得，基富通會直接向國稅局申報，投資人於線上報稅時，會自動載入相關資料；若申購的是投資海外的基金，即中華民國以外地區的來源所得，達（含）50萬元以上時，將主動寄發電子扣繳憑單。

基富通總經理王浩宇表示，有現金流需求的退休族 ，每月領息若超過2萬元且配息來自同一檔投資國內的配息型基金，也要留意健保補充保費的課題，所以可適度分散到投資海外的配息型基金。