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電價調漲帶動房價及房租上漲 民眾是更想買房還是暫緩購屋？

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
電價上漲帶動房租及房價上漲，民眾是更想買房還是不敢買房？圖為房市示意圖。記者游智文／攝影
電價上漲帶動房租及房價上漲，民眾是更想買房還是不敢買房？圖為房市示意圖。記者游智文／攝影

今年4月起開始調漲電價，房仲全聯會調查，民眾認為電價調漲之後，物價、房價及房租將呈現全面上漲趨勢，對購屋也會轉為觀望，觀察今年6月的買賣移轉棟數，將可進一步證實電價調漲對購屋意願的影響。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會），4月23日針對「電價調漲對房價的影響」進行網路民調，截至28日止，總計回收有效問卷2173份。

其中認為物價將上漲5%-10%占58.4%，上漲10%以上占28.7%；認為房價將上漲5%-10%占46.6%，上漲10%占33.4%；認為房租將上漲5%-10%占53.7%，上漲10%以上占24.3%。整體認為電價調漲之後，物價、房價及房租將呈現全面上漲趨勢。

另一個變化較大的議題為購屋意願，在上一季總統大選結束後，總計約有52.4%的民眾表示可能會啟動購屋；而在本次調查中，約有35.5%表示可能會啟動購屋，減少17.1%。另不打算購屋的比重，本季也比上季增加16.2%。

本次也調查使用新青安房貸的年限，以30年房貸占31%居冠，20年以內占27%居次，第三才是使用40年房貸占20.2%。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，各年齡層購屋意願同步下降，對交易市場來說是一項警訊，顯示在看漲房價的前提下，對購屋行動轉為觀望，即使是購屋、換屋能力相對較強的40歲以上民眾，購屋意願也較上季減少10-13%，觀察今年6月的買賣移轉登記棟數，將會進一步證實電價調漲對購屋意願的影響。

全聯會智庫總會長林金雄表示，合計約有87%的民眾認為，在電價調漲之後，物價將上漲5%以上。過去認為購買不動產用來對抗通膨的效應，在此次調查中並未顯現，購屋目的中「投資置產」的比率為12.4%，比上季還小減1.2%，顯見民眾對於電價上漲帶動房價上漲的憂慮甚深，暫且觀望。

網路地產王總經理陳韻如表示，本次調查最為特別的是，統計結果有關各年齡層及北、中、南、東各地，各題項統計結果顯示高度一致性，顯示民眾對於電價上漲之後的焦慮是全體全面的，住家電價上漲的幅度雖有限，但其關聯效應影響所及範圍很大，期待新政府上台能提出穩定物價的有效政策，降低民眾生活憂慮

房價 電價

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