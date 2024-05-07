LINE Pay 信用卡平台申辦八家指定銀行信用卡 享點數回饋

國人信用卡交易額刷出新高，讓銀行積極提供高額回饋吸引新戶辦卡。LINE Pay「信用卡平台」推出透過平台申辦8家指定銀行信用卡，最高可享LINE POINTS 488點回饋活動，消費者還能同享銀行卡片首刷禮、一站式比較卡片回饋權益等便利服務，5月報稅季更可善用銀行信用卡刷卡優惠回饋。

LINE Pay觀察發現，消費者申辦信用卡時，除關心信用卡回饋權益外，也很重視申辦好禮、首刷禮等各項回饋。因此，LINE Pay信用卡平台至5月底止推出加碼活動，一站式平台滿足消者費三重需求，包括：

LINE Pay信用卡平台加碼回饋最高享LINE POINTS 488點。即日起至5月底止，新戶只要透過信用卡平台申辦中國信託銀行、永豐銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、遠東商銀、樂天信用卡及聯邦銀行共8家銀行信用卡，且完成指定任務單筆交易金額滿600元，即可獲LINE POINTS 288點回饋；如申辦台新銀行@GoGo卡，再獲額外加碼200點，等於最高可獲488點。

2. 消費者可透過LINE Pay信用卡平台一站比較各家銀行回饋權益，依據自身偏好的回饋需求，善用「LINE POINTS回饋」、「現金回饋」、「哩程回饋」等篩選功能，輕鬆快速找到喜愛的卡片。

3. 可一站連結至銀行快速申辦，同享銀行提供首刷禮或其他優惠。如，新戶透過LINE Pay信用卡平台連結至玉山銀行申辦熊本熊卡，完成首刷禮指定任務可同享「熊本熊官方授權20吋胖胖行李箱」1個。

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