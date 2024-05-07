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再少一家！台新銀行宣布7月1日起 終止與7-ELEVEN 錢包合作

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

7月1日起信用卡、行動支付在超商刷卡消費或是繳交公共費用將有所變動！在今年初，永豐銀行與新光銀行宣布2024年起停止與7-ELEVEN 合作之後，台新銀行也於近日宣布，7月1日起，將終止「OPEN 錢包綁定台新銀行卡片於門市刷卡交易」，之後可於7-ELEVEN 超商門市「使用 OPEN 錢包綁定」仍有9家銀行。

根據統一超商官網顯示，現行共接受10家銀行的信用卡結帳，分別為國泰、中信、台新、台北富邦、聯邦、滙豐、華南、玉山、兆豐銀行信用卡、LINE Bank 簽帳金融卡支付。另外，銀聯卡也能在7-11使用。不過，要留意的是，自今年7月1日起有1家銀行將停止跟 OPEN 錢包合作，就是台新銀行。

台新銀行官網公告，自2024年7月1日起與統一超商終止「OPEN 錢包綁定台新銀行卡片於統一超商實體門市刷卡交易」之合作業務，請改以台新銀行實體卡片或以其他行動支付（如 Apple Pay、Google 錢包、Samsung Pay、台新 Pay、LINE Pay、街口支付等，悉依各業者最新公告為準）綁定台新銀行卡片於統一超商實體門市刷卡交易。

台新銀行還表示，為防堵詐騙，依據台新銀行信用卡會員約定條款第二十二條第六項，為保障持卡人交易安全，自2024年4月29日起 OPEN 錢包綁定台新銀行卡於統一超商門市交易，單筆限額最高新台幣999元，且無法購買「遊戲點數卡」，若有超過限額之交易或「遊戲點數卡」交易需求，請改以台新銀行實體卡片或以其他行動支付（如Apple Pay、Google 錢包、Samsung Pay、台新Pay、LINE Pay、街口支付等）綁定台新銀行卡片於統一超商實體門市刷卡交易。

台新 統一超商

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