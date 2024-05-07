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新台幣午盤貶5.9分 暫收32.406元

中央社／ 台北7日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.406元，貶5.9分，成交金額5.98億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.32元，早盤最高32.315 元、最低32.414元。

外匯 新台幣

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