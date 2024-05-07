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合庫「113合優利03」美元專案 最高年利率5.35%

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
合庫銀行推出「113合優利03」美元定存優利專案。圖/資料照片
合庫銀行推出「113合優利03」美元定存優利專案。圖/資料照片

地緣衝突風險升溫，加劇全球金融市場震盪，美國降息時程推遲，美元匯價持續位居高位，合庫銀行（5880）推出「113合優利03」美元定存優惠專案 ，提供客戶低門檻且相對穩健的資金停泊選擇。

專案活動至5月31日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，數位存款帳戶最高可享三個月年利率5.35%、六個月年利率5.15%。

非數位存款帳戶最高可享三個月年利率5.30%、六個月年利率5.10%。

合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。

為落實綠色金融，減少碳排放，鼓勵民眾多利用數位金融服務，數位平台結購美元時，合庫建議使用匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼3分優惠。

匯率 合庫 降息

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