投資級債券基金 單周迎來資金淨流入

聯準會最新利率政策按兵不動，同時釋出偏向鴿派言論，美債殖利率出現回落，牽動債市資產表現。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周投資級債基金迎來資金淨流入，動能較前一周改善，為主要債市基金中資金動能較穩健者。統計從年初至今，包括投資級與非投資級債基金整體仍呈資金淨流入，新興市場債基金則為淨流出狀態，但流出幅度有所縮小。

安聯投信表示，美國10年期公債殖利率過去一周走跌16個基點，提振債券資產表現。觀察全球債市，過去一周主要債券資產多數收紅，包括全球政府債券、全球與美國投資級債、美國非投資級債與新興市場債等則為單周表現相對較佳者。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，市場近期持續修正對聯準會降息幅度的預期，牽動金融市場表現並帶來波動。對聯準會來說，包括薪資、就業與消費等數據應為今年的重點觀察指標，宜持續留意相關數據。不過因美國年底總統大選在即，在政策上仍有機會以包括降息、放緩縮減資產負債表等作為，利於經濟與股匯市。

謝佳伶表示，若進入降息，殖利率曲線應會轉趨陡峭，不過美國10年期債券利率易受包括市場情緒、經濟數據、避險需求、交易需求與通膨預期和發債等因素影響，波動較大不易掌握，短天期利率相較之下則主要跟隨聯準會的利率變動、穩定性相對較高。

謝佳伶表示，隨著當前殖利率仍在相對高點，此時債券投資仍應以收益率為主要報酬來源，同時致力於降低波動，而短年期債券因存續期較短，受到市場上利率變化影響較小，資產波動度也有望較低。

謝佳伶指出，在美國主要債券資產中，非投資級債目前平均收益率約為8%，與股票相較具下檔保護；此外，美國非投資級債整體再融資風險低，發債公司致力於降低債務比重，故整體信用體質仍佳，評估2024年違約率大幅攀升機率較低；從價值面來看，折價與較高的利息都可提供資本利得的空間以及抗波動能力，故在債券投資上建議可聚焦存續期較短的美國非投資級債，以主動方式選債，並以具較佳流動性與債信的美國企業為主，追求收益同時也降低包括利率、信用與流動性等風險。

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