台股20年期以上美國公債 ETF 吸睛 七檔4月平均成交量都在萬張以上

美國聯準會為期兩日的利率會議，如市場預期連續六次保持不變，將基準利率維持在5.25%-5.5%間。聯準會主席鮑爾在會後聲明坦言，近期通膨數據高於預期，聯準會對於邁向今(2024)年2%的通膨目標，缺乏進展，通膨要回到目標恐需要更長的時間，同時表示目前利率政策不太可能轉向升息。隨著降息時點接近，債券ETF吸引力大增，4月有七檔國內20年期以上美國公債ETF平均成交量都在萬張以上，交投熱絡。

永豐投信指出，雖然美國對抗通膨進展受阻，降息時機一再遞延，但因為美國降息趨勢未變，長天期公債價格已來到歷史相對低位，當啟動降息後，資本利得空間也較大，可以把握中長期長線價格甜蜜點，開始擇機分批布局。

永豐20年期以上美國公債ETF基金經理人林永祥指出，在通膨開出高於預期、加上市場預期聯準會恐暫維持高利率，美國10年期公債再度彈升至4.6%，價格來到相對低點，而升息循環來到尾聲，且在升息機會小，因此債券價格往下的機率不高，此時佈局債市相對有利，且長天期債券更有資本利得空間的機會。

林永祥表示，台股投資人偏好息收型產品，藉由領息來建立定期的現金流來源，除了選擇高股息ETF外，債券ETF也是一個相對平穩的方式。相較於直接投資債券，債券ETF是相對便利的投資工具，同時能夠有效分散單一標的風險。林永祥提醒，雖然債市具備降息利多的投資利基，但通常升息過後，經常伴隨經濟疲弱，應優先以信用評級較佳的債券為佈局核心，如美國公債等，降低債券違約風險。

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