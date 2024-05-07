台股20年期以上美國公債 ETF 吸睛 七檔4月平均成交量都在萬張以上

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會為期兩日的利率會議，如市場預期連續六次保持不變，將基準利率維持在5.25%-5.5%間。聯準會主席鮑爾在會後聲明坦言，近期通膨數據高於預期，聯準會對於邁向今(2024)年2%的通膨目標，缺乏進展，通膨要回到目標恐需要更長的時間，同時表示目前利率政策不太可能轉向升息。隨著降息時點接近，債券ETF吸引力大增，4月有七檔國內20年期以上美國公債ETF平均成交量都在萬張以上，交投熱絡。

永豐投信指出，雖然美國對抗通膨進展受阻，降息時機一再遞延，但因為美國降息趨勢未變，長天期公債價格已來到歷史相對低位，當啟動降息後，資本利得空間也較大，可以把握中長期長線價格甜蜜點，開始擇機分批布局。

永豐20年期以上美國公債ETF基金經理人林永祥指出，在通膨開出高於預期、加上市場預期聯準會恐暫維持高利率，美國10年期公債再度彈升至4.6%，價格來到相對低點，而升息循環來到尾聲，且在升息機會小，因此債券價格往下的機率不高，此時佈局債市相對有利，且長天期債券更有資本利得空間的機會。

林永祥表示，台股投資人偏好息收型產品，藉由領息來建立定期的現金流來源，除了選擇高股息ETF外，債券ETF也是一個相對平穩的方式。相較於直接投資債券，債券ETF是相對便利的投資工具，同時能夠有效分散單一標的風險。林永祥提醒，雖然債市具備降息利多的投資利基，但通常升息過後，經常伴隨經濟疲弱，應優先以信用評級較佳的債券為佈局核心，如美國公債等，降低債券違約風險。

ETF 債券ETF 美國公債

延伸閱讀

地緣政治風險降溫、美國非農就業放緩使油價回跌

通膨攪局，聯準會成為放羊的孩子？

日本製鐵收購美鋼獲歐盟核准 在美國面臨阻力

美國無人船擴軍步履蹣跚 恐不利牽制中共攻台

相關新聞

台灣央行紀要鷹派振翅 一位理事稱通膨若居高不下可再次升息

【彭博】-- 台灣央行於3月會議升息令市場跌破眼鏡，甫公布的會議紀要進一步顯示理事們對於通膨預期的憂慮不僅止於電價調漲。其中一位理事直言，如果物價居高不下，不排除還有升息的空間。

產險第1季賺93億！淨值達1,374億 創23個月新高

今年股市走揚、新台幣走軟，助攻保險業獲利，據金管會公布，產險業第1季稅前盈餘達93億元，年增125億元，淨值達1,374...

陳彥良轉任副主委 這1家金控成金管會人才搖籃

行政院5日公布各部會副首長，其中金管會副主委由現任第一金（2892）獨董的陳彥良擔任，今日第一金也公告，陳彥良辭任獨董，...

日圓匯率貶太凶恐招致「貨幣大戰」？ 央行外匯局長這麼說

日圓兌美元匯率4月底一度貶破160大關，引發市場恐掀起新一波「貨幣戰」的疑慮；身為總經專家的央行外匯局長蔡烱民6日表示，...

違勞基法遭北市開罰 南山人壽：裁罰不合理已提訴願

台北市勞動局今天公告3月違反勞動基準法裁罰結果，其中最重罰為南山人壽因未經工會同意使勞工延長工時等原因遭罰新台幣160萬...

獨家／慰勞員工辛勞 元大銀行發給存匯人員一人1萬元

元大銀行慰勞員工，發放每位員工每人1萬元專案獎金。據了解，元大銀主要是感謝近期第一線員工的辛苦，尤其第一線存匯主管及同仁全力投入金融防阻詐騙業務，及今年來台股持續攀升，證券交易熱絡，新開戶數大幅增加，因此發放每人新台幣1萬元專案獎金。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。