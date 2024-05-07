外匯局長：不會爆貨幣戰

日圓匯率貶太凶，是否會掀起「貨幣戰」？中央銀行外匯局長蔡烱民昨天表示，市場憂慮日圓重貶恐引發貨幣戰，源自於各國貿易競爭問題，但實際上，近期影響各國匯率的主要因素為資本移動，因此不至於爆發所謂的「貨幣戰」。

美國經濟降溫，聯準會降息有望，國內股匯市上演歡慶行情，台幣匯率昨升值二點九分，收卅二點三四七元，連六升並創逾三周新高。

四月底日圓兌美元匯率驚見一波重貶行情，匯價摜破一六○日圓大關，市場擔心可能爆發貨幣戰。蔡烱民說，市場認為，日圓貶值幅度過猛，可能導致亞幣跟進貶值，主要是因為匯率會影響各國出口競爭力，但實際上，日圓匯率貶值並非出口貿易因素，而是國際資本移動，以資本移動因素而言，不必然會產生「貨幣戰」。

蔡烱民指出，以台灣而言，影響匯率最大因素是股市，日本是利差，中國大陸除景氣，還有資本管制問題，有些國家是金融市場動盪影響資金進出，所謂「貨幣戰」是各國為出口競爭力而競相貶值，但近年促使匯率貶值主要因素為資本移動，因此不至於產生「貨幣戰」。

對於聯準會貨幣政策前景，蔡烱民表示，市場預期今年底前降息兩碼機率約六成多。除聯準會貨幣政策外，景氣也是影響股市重要因素，市場預期景氣走緩就可能調節手中持股，若以目前美國經濟與就業數據來看，美國景氣確實出現走緩跡象。

至於近期大陸、日本等國紛紛進場阻貶，蔡烱民說，台灣四月也進場調節，不過台灣電子業景氣好、經常帳順差占ＧＤＰ規模仍大，「電子廠商發薪水、繳稅，會把手上美元換成台幣，所以我國匯市供需更平穩。」

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