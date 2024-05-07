熱錢抽腿 中東衝突也是原因

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經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

4月中東衝突升溫、美國利率政策前景不明，市場情緒緊張，外資「走」為上策。據金管會昨（6）日公布統計，4月外資淨匯出13億美元，約折合新台幣423億元（以4月底新台幣對美元收盤價32.542元估算），終結連五紅，顯示外資在首季瘋狂淨匯入新台幣逾2,000億元後，態度轉趨謹慎。

面對外資終結連五紅，金管會點兩大關鍵、信心喊話，一、外資淨匯入態勢雖審慎，但隨景氣復甦，台股成長動能仍穩健，二、上市櫃公司首季營收9.54兆元是歷年同期次高，且台股現金殖利率2.7%，加計股票股利共2.81%，3月底本益比23.5倍，顯示基本面尚稱穩健。

金管會也強調，即便4月外資轉為淨匯出，但淨匯出金額小，累計今年前四月外資仍淨匯入139.61億美元，至少是2009年、16年來同期累計淨匯入第一大量。

外資從2023年11月淨匯入112.6億美元飆史上最大量後，腳步就不停歇，到2024年3月已連五個月、共淨匯入351億美元，直到4月驚見反手淨匯出，終結連五紅，也使4月底外資累積餘額略降到2,593.7億美元。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

也就是說，外資終結連五個月淨匯入逾兆元資金後，反手淨匯出。

外資 新台幣

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