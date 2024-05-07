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Fed 傳鴿聲台幣連六升 收32.347元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

日圓匯率貶太凶，是否會掀起「貨幣戰」？中央銀行外匯局長蔡烱民昨（6）日表示，市場憂慮日圓重貶恐引發貨幣戰，源自於各國貿易競爭問題，但實際上，近期影響各國匯率的主要因素為資本移動，因此，不至於爆發所謂的「貨幣戰」。

美國經濟降溫，聯準會降息有望，國內股匯市上演歡慶行情，新台幣匯率昨天升值2.9分，收32.347元，連六升並創逾三周新高，總成交量為15.255億美元。

回顧4月底，日圓匯率驚見一波重貶行情，匯價如自由落底般攢破160大關，引起市場可能爆發貨幣戰的憂慮。蔡烱民分析，市場認為，日圓貶值幅度過猛，可能導致亞幣跟進貶值，主要是因為匯率會影響各國出口競爭力，但實際上，日圓匯率貶值並非出口貿易因素，而是國際資本移動，以資本移動因素而言，不必然會產生「貨幣戰」情形。

蔡烱民說，以台灣而言，影響匯率最大的因素是股市，日本則是利差因素，中國大陸除了景氣，還有資本管制問題，有些國家則是國內金融市場動盪、影響資金進出，所謂的「貨幣戰」，是各國為出口競爭力而競相貶值，但近年來促使匯率貶值的主要因素為資本移動，因此，不至於產生「貨幣戰」。

對於聯準會貨幣政策前景，蔡烱民分析，市場預期，今年底前降息兩碼的機率約六成多。

除聯準會貨幣政策外，景氣也是影響股市的重要因素，市場預期景氣走緩就可能調節手中持股，若以目前美國公布的經濟與就業數據來看，美國景氣確實出現走緩跡象。

至於近期中國大陸、日本等國紛紛進場阻貶，蔡烱民說，台灣4月也進場調節，不過台灣電子業，尤其半導體景氣很好、經常帳順差占GDP規模仍大，「電子廠商要發薪水、要繳稅，會把手上的美元換成台幣，所以和其他國家相較，我國匯市的供需更為平穩」。

日圓匯率 景氣

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