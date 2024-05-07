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阻貶效應…外匯存底連四降 4月餘額5,670億美元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行。 圖／聯合報系資料照片

台股4月下旬爆發股災，熱錢大舉落跑，中央銀行拋匯阻貶，導致4月外匯存底降至5,670.1億美元，連四月下滑並為半年新低，月減10.8億美元。

央行外匯局長蔡烱民昨（6）日說明，除投資運用收益入帳為正面因素外，主要貨幣貶值、央行進場調節，均為外匯存底減少主因。

蔡烱民表示，外資近幾個月在台股逢高獲利了結，以現金流量為基礎，加計盈餘匯出在內，外資4月淨匯出金額高達70多億美元，為八個月來最大。蔡烱民也補充說，雖然國內股匯市在4月下旬歷經一波下殺，但4月底時台股指數已經「拉回來」了。

央行統計顯示，截至4月底，外資持有國內股票及債券等新台幣資產合計為7,130億美元，約當外匯存底126%；與前一個月相較，外資持有新台幣資產大減160億美元，約當外匯存底比重也下滑2個百分點，均為兩個月低點。

回顧4月下旬，台積電法說行情失靈、以伊衝突恐升級，加上美國聯準會降息不確定性，三大利空齊聚，令台股指數盤中一度崩跌1,009點，為史上第二大跌點。

蔡烱民表示，美元指數4月上漲1.66%，台幣同步貶值1.66%，主要貨幣裡，僅人民幣與澳幣兌美元升值，其中澳幣匯率升值0.34%，人民幣匯率小幅升值0.08%，其餘主要貨幣均為貶值，導致外匯存底減少。

其中，歐元、英鎊兌美元均貶值0.6%；加幣、瑞郎匯率貶幅為1.03%；日圓匯率貶勢較重，達3.47%。

對於4月人民幣與澳幣匯率相對強勢，蔡烱民分析，人民幣匯率變動不大，澳幣則是因為澳洲央行通膨走緩速度較慢，令市場預期，貨幣政策有再緊縮的可能，或者至少不會那麼快降息，使澳幣匯率相對持堅。

央行表示，根據目前各國公布最新數據，中國大陸3月底外匯存底為3兆2,457億美元、蟬聯世界第一；日本外匯存底為1兆1,499億美元居次；瑞士外匯存底7,936億美元拿下季軍。

人民幣匯率

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