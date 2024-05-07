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產險出運 Q1賺93億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

今年股市走揚、新台幣走軟，助攻保險業獲利，據金管會公布，產險業第1季稅前盈餘達93億元，年增125億元，較去年同期虧轉盈，淨值達1,374億元，創23個月新高。產險業者表示，雖然4月初大地震造成的災損理賠狀況仍在清點，但預期今年在車險、火險、旅綜險的帶動下，獲利有望持續成長，甚至超越去年。

金管會公布產險業今年3月稅前盈餘35億元，創26個月新高，累計第1季稅前盈餘93億元，相較去年同期淨損32億元，年增125億元，保險局副局長蔡火炎說，主要是業務承保利益增加。據數據顯示，產險業累計第1季業務承保利益共168億元，年增2.6倍，淨值達1,374億元，創23個月新高，年增85.7%。

根據產險公會統計，19家產險公司3月的簽單保費收入總計約215.5億元，與2023年3月保費總收入214億元相比，僅微幅成長0.6%；累計今年第1季簽單保費達679.5億元，較去年同期613.8億元，增加65.6億元，年成長10.6%。其中，第1季航空險、火險、工程險的成長率皆在三成左右，帶動整體簽單保費成長。

保費 保險 災損

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