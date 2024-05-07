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五壽險保單宣告利率 拉高

經濟日報／ 記者戴玉翔陳美君／台北報導
保單示意圖。 圖片來源／pixabay
保單示意圖。 圖片來源／pixabay

受到美國升息影響，資金被磁吸轉往高利美債與美元定存，影響去年利變型保單買氣，而市場預期美國聯準會（Fed）今年下半年有望啟動降息，加上多家壽險陸續調高美元宣告利率在4％之上，全球人壽、遠雄人壽（5859）、凱基人壽、第一金人壽與台灣人壽甚至將利率拉上4.05%。

利變保單也成為不少民眾布局資金的選擇，壽險業者亦推出不同特色的新一代美元利變型保單搶市，如國壽首創具癌症新型療法提前給付的利變型商品，台新人壽則主打高倍數壽險保障。

5月多家壽險調高美元保單宣告利率，合計64張，其中，台灣人壽決議5月調升21張美元保單5個基本點，調整後美元保單最高利率增至4.05%；凱基人壽調升三張美元現售商品，調整幅度介於5至10個基本點，最高宣告利率4.05%；三商美邦人（2867）壽表示，因應美債利率上升，5月大舉調升40張美元保單宣告利率5個基本點，最高宣告利率拉至3.6%。

調升後，包括全球人壽、遠雄人壽、凱基人壽、第一金人壽與台灣人壽，美元保單宣告利率均達4.05%、為市場上最高水準。

由於市場預期降息在即，越來越多民眾將資金轉回到利變型保單，進行資產配置，各家壽險也順勢推出新一代美元利變型保單。

國泰人壽推出業界首創具癌症新型療法提前給付之利變型商品，其具有高倍數身故保障，且身故保險金可選擇「類信託」方式分期給付，用以照顧家人。另於繳費期間如罹患癌症並接受癌症標靶治療等特定5項癌症新型療法，可提前領取高額保險金以支付昂貴的治療費用，協助民眾做好身故資產傳承規劃，同時儲備癌後先進醫療帳戶，一張保單享多重保障。

台新人壽則表示，隨著國人壽命延長，我國老年人口佔總人口比率的趨勢亦持續攀升，凸顯除了醫療照護需求之外，退休養老、資產傳承等規劃更顯得刻不容緩。因此台新人壽推出最新美元利變型終身壽險，提供高倍數的壽險保障。

台灣人 癌症 資產

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