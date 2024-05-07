準金管會副主委 陳彥良辭第一金獨董

行政院5日公布各部會副首長，其中金管會副主委由現任第一金（2892）獨董的陳彥良擔任，第一金昨（6）日公告，陳彥良辭任獨董，預料遺缺將在6月第一金改選後補足。

台北大學法律系教授、現年56歲的陳彥良，曾撰文建議證券周邊單位F4（證交所、櫃買、期交所、集保）應整併為控股公司上市，有利交易所股權結構國際化；應彈性放寬金融科技法制；金管會名稱與組織也應朝向金融發展方向前進等觀點。

這也是從第一金出任的第三位金管會高層。2010年5月當時第一金董事長陳裕璋獲拔擢、轉任金管會主委，直到2013年7月底離職，任期長達三年又兩個月。

2016年2月曾任第一金董事的王儷玲，也短暫接任了主委一職；直到2024年5月擔任第一金獨董將滿六年的陳彥良，也轉任金管會副主委，反映第一金人才輩出。

與陳彥良共事六年的第一金主管說，陳彥良以證交法、企業併購法等法律見長，在董事會中常會給出很實務的法規見解，讓法規與業務可以「架起來」。

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