金控擁抱台積股 帳面豐收

台積電（2330）第1季漲幅達31.36%，並帶領台股衝上2萬點，獲益最多的除了外資及政府基金之外當屬金融業；尤其是大型壽險金控，截至3月底，富邦金（2881）持有台積電17萬餘張最多，與前一季水位相當，顯示仍抱緊台積電。居次的國泰金從近12萬張減持至不到9萬張，保守估計小賣3萬張，整體而言亦並未大舉實現獲利。

開發金旗下凱基人壽，去年底財報揭露持有4萬4,273張台積電，成本均價為每股557元；到今年第1季底減持至約3.2萬張，實現約1.2萬張獲利。

國泰金旗下國壽，去年底財報持有台積電11萬8,072張、取得成本每股558元，此僅為放在透過損益按公允價值衡量之金融資產（FVTPL）的部位，若加計帳列其他綜合損益項下FVOCI部位應更多，到3月底止保守估計賣了約3萬張，整體而言國泰及開發兩壽險金控未大舉實現資本利得。

去年12月31日，富邦金依金控法揭露持有台積電股權相關之有價證券金額按公允價值為1,079億元，是所有金控中最多且唯一破千億者，多數為子公司富壽持有；據揭露辦法規定為帳列金額且以申報當日台積電公允價值（收盤價）593元計算，估算持有約18萬張台積電；到今年3月底，期間由於台積電股價大漲186元或31.36%，富邦金持有部位連帶增加到1,360億元，以第1季底台積電收盤價779元計算，仍有約17.4萬張，顯示僅小幅調節。3月底時，富邦金總經理韓蔚廷於法說會強調，即便台積電股價已經上漲，但仍「長期看好」。

此外，去年底時公股行庫中以合庫金持有台積電部位最多，金額約23.7億元，堪稱公股大贏家；到今年第1季底仍小幅增持。兆豐金持有台積電部位隨市值增加而幾乎無變動。第一金微增。

華南金則是唯一大砍部位者，從去年底持有市值約9.69億元降為1.72億元，目前僅剩200餘張。公股行庫由於旗下壽險規模相當小，因此大多數為銀行所持有。

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