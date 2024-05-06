4月外匯存底續降 新台幣貶幅小於日韓央行揭2關鍵

中央銀行今天公布4月外匯存底為5670.19億美元，連續4個月下滑，中央銀行官員指出，4月國際匯市波動較大，部分國家央行進場干預，台灣也有同樣情況，只是強度較低，因為電子業景氣佳、經濟基本面轉好，使新台幣貶幅低於日韓。

央行統計，4月底外匯存底金額5670.19億美元，月減10.81億美元；4月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計7130億美元，約當外匯存底126%。

觀察4月外匯存底變動的主要因素，除了投資運用收益帶來正貢獻，主要貨幣對美元貶值，以及央行進場調節阻貶，均導致外匯存底金額下滑。

媒體詢問，中國、日本、越南央行都出手穩匯，台灣央行是否要加入此行列。央行外匯局局長蔡烱民表示，4月股匯市波動劇烈，台股一度下殺千點又拉回，央行當時便有進場調節，另外，4月日圓跌勢很重，也拖累亞幣表現。

不過蔡烱民說，台灣和其他央行進行干預的國家情況不太一樣，最近電子業、尤其半導體產業景氣蠻好，廠商得發薪水、繳稅，因而有將出口所得換成台幣、在外匯市場賣美元的需求，「台灣外匯市場供需比剛剛提到的國家來得穩」。

蔡烱民接著指出，主計總處4月底公布第1季經濟成長概估為6.51%，較2月預測數增加0.59個百分點，「第1季經濟成長率蠻強的」。

蔡烱民說明，雖然4月股匯市震盪較大，台灣央行也在某幾天出手調節，但在那之後，出口商持續進場拋匯，這是台灣與其他國家不太一樣的地方；觀察主要亞幣表現，人民幣4月走升，新台幣貶值，但幅度小於日圓、韓元。

蔡烱民補充，日圓作為國際貨幣，有較多投資或投機者會推動日圓走貶。

至於部分言論指出，日圓貶破160大關可能掀起貨幣戰，蔡烱民認為，此說法關注的是匯率波動可能影響貿易，導致亞幣展開競貶，但他認為可能性較低，因為近年真正影響匯率的是資本移動，原因則依各國情況有所不同，台灣是股市影響資本移動最多，日本是利差因素，中國則是景氣、資本移動管制措施。

外界關注美國聯準會動向，蔡烱民認為，美國經濟出現走緩跡象，這是聯準會縮減量化緊縮規模，且今年仍有降息可能的原因，目前市場認為，聯準會今年底前降息兩碼的機率約6成。

蔡烱民接著指出，今年聯準會貨幣政策動向對股市的影響已經減弱，不會像2022年那麼大，影響力較大的反而會是市場景氣前景的看法，當投資人預期景氣走緩，會開始調節持股，進而造成股市波動。