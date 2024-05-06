陳彥良轉任副主委 這1家金控成金管會人才搖籃

行政院5日公布各部會副首長，其中金管會副主委由現任第一金（2892）獨董的陳彥良擔任，今日第一金也公告，陳彥良辭任獨董，預料遺缺將在6月第一金改選後補足。

北大法律系教授、現年56歲的陳彥良，曾撰文建議證券周邊單位F4（證交所、櫃買、期交所、集保）應整併為控股公司上市，有利交易所股權結構國際化；應彈性放寬金融科技法制；金管會名稱與組織也應朝向金融發展方向前進等觀點。

這也是從第一金出任的第三位金管會高層。2010年5月當時第一金董事長陳裕璋被拔擢、轉任金管會主委，直到2013年7月底離職，任期長達3年又兩個月，任期僅次於現任主委黃天牧至今的近4年。

曾任第一金董事的王儷玲，2016年2月1日也短暫接任了金管會主委一職；2024年5月擔任第一金獨董將滿六年的陳彥良，也轉任金管會副主委，反映第一金人才輩出。

與陳彥良共事六年的第一金主管說，陳彥良以證交法、企業併購法等法律見長，不如法律人、有「法匠」的僵化，在董事會中常會給出很實務的法規見解，讓法規與業務可以「架起來」。

陳彥良也有第一金控六年的實務經驗，從銀行、證券、保險、租賃等業務都有著墨，法規與實務經驗兼具，又善溝通協調、接地氣，認為是可以輔佐金管會主委彭金隆的最佳人選。

該主管說，彭金隆是保險專長出身、搭一個證券法規嫻熟又有市場實務經驗的副主委，可以「幫彭金隆打穩另外一隻腳」，再加上金管會副主委邱淑貞，金融三支柱腳就可以站穩了。

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