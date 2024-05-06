日圓匯率貶太凶恐招致「貨幣大戰」？ 央行外匯局長這麼說

日圓兌美元匯率4月底一度貶破160大關，引發市場恐掀起新一波「貨幣戰」的疑慮；身為總經專家的央行外匯局長蔡烱民6日表示，市場憂慮日圓匯率重貶恐引發貨幣戰，源自於各國貿易競爭問題，但實際上，影響各國匯率的主因是資本移動（指外資匯出入），因此，不至於爆發所謂的「貨幣戰」。

日圓兌美元匯率在4月底驚見一波重貶行情，匯價如自由落底般攢破160大關，引起市場可能爆發貨幣戰的憂慮。

蔡烱民今天分析，市場認為，日圓兌美元貶值幅度過猛，可能會導致亞幣都跟進貶值，主要是因為匯率會影響各國的出口競爭力，但實際上，日圓匯率貶值並非源自於出口貿易因素，而是資本移動，若以資本移動而言，不必然會產生「貨幣戰」情形。

蔡烱民說，以台灣而言，影響匯率最大的因素是股市，日本則是利差因素，中國大陸除了景氣，還有資本管制問題，有些國家則是國內金融市場動盪、影響資金進出，所謂的「貨幣戰」，是各國為了出口競爭而競相貶值，但近年來促使匯率貶值的主要因素為資本移動，因此，不至於產生「貨幣戰」。

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