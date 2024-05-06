快訊

喝酒臉紅是「基因缺陷」易致癌 近5成台灣人不宜飲酒

摺疊iPhone不遠了？蘋果取得最新專利 螢幕不僅向內還能向外摺

黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍不雅片討錢 還假扮警栽贓

現增案遭中國證監會退件？ 材料說話澄清了

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
中國證監會。（路透資料照片）
中國證監會。（路透資料照片）

化工股材料-KY（4763）上周四（5/2）公告，2023年現增回覆備案申請遭中國證監會退回，要求補充說明是否存在境內自然人認購；未料被誤解為現增案遭退件駁回，引發近二日股價下跌。材料強調，該現增案已於2023年8月21日收足股款、並已於8月24日上市，後續將請律師正式回覆，說明並無境內自然人認購；對於遭外界誤解為遭退件，顯得相當無奈。

材料表示，本公司2023年辦理現金增資發行新股400萬股，每股面額10元，每股發行價格531元，隨於2023年8月28日依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案。

俟於2024年5月2日接獲中國大陸委任律師通知中國證監會已於2024年4月12日退回，中國證監會意見反饋內容為「請說明本次增發認購物件的註冊地/國籍等資訊，如存在境內自然人認購，請律師對境內自然人認購事項的合規性發表意見」。

材料強調，本公司2023年現金增資發行新股已於2023年8月21日收足股款，現金增資發行之新股並已於2023年08月24日上市。

材料今日收盤價為752元，下跌42元、跌幅5.29%。

認購

延伸閱讀

新興市場成長動能具韌性 亞洲為主要動力來源

富蘭克林證券投顧：聯準會動向變化將加劇美股震盪 多元且擇機布局

富蘭克林證券投顧：新興市場成長動能具韌性 亞洲為主要動力來源

安泰證券深耕高雄 專業親和穩健經營

相關新聞

現增案遭中國證監會退件？ 材料說話澄清了

化工股材料-KY（4763）上周四（5/2）公告，2023年現增回覆備案申請遭中國證監會退回，要求補充說明是否存在境內自...

中古屋市場熱！ 永慶集團Q1業績衝98億 寫單季新高

永慶房產集團加盟四品牌，包括永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產績效傳捷報，旗下四品牌3月月單月業績創下歷史最高...

鴻海今年飆漲60％…股東人數卻大減12萬！ 專家：有人股價才上110元庫存已清乾淨

鴻海（2317）至2021年開始，有長達3年的時間股價都在95~105之間狹幅徘徊。這段期間大盤無論怎麼漲跌，它都不動於衷。

榮成財報／工紙量穩價跌 前四月每股稅前盈餘0.05元由虧轉盈

榮成（1909）6日公告4月合併營收41.91億元，年減0.04%、月增4.5%，本業營業利益8,205萬元，稅前盈餘1...

永豐金（2890）獲利28％出清換別檔！ 她曝光賣出原因：其實猶豫許久

2024年永豐金（2890）預計配發，現金股利0.75元、股票股利0.25元。

寒舍第1季財報靚、股價逼歷史高點 還持有這檔營建飆股

寒舍（2739）近期股價表現強強滾，6日盤中股價來到78.9元，漲幅5%，近兩周股價漲幅超過五成，不僅創下10個月來股價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。