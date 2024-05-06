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永豐銀主辦領航融資租賃人民幣3.39億聯貸 超額認購135%

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行發揮集團跨境服務優勢，6日統籌主辦領航融資租賃2年期、人民幣3.39億元聯貸案。前排圖左至右為永豐銀行資深副總經理歐陽子能、領航融資租賃董事長李建成、永豐銀行總經理莊銘福、領航融資租賃總經理康興民。照片提供／永豐銀
永豐銀行發揮集團跨境服務優勢，6日統籌主辦領航融資租賃2年期、人民幣3.39億元聯貸案。前排圖左至右為永豐銀行資深副總經理歐陽子能、領航融資租賃董事長李建成、永豐銀行總經理莊銘福、領航融資租賃總經理康興民。照片提供／永豐銀

永豐銀行發揮集團跨境服務優勢、創新資金融通模式，6日統籌主辦領航融資租賃2年期、人民幣3.39億元聯貸案。永豐銀行表示，旗下擔任統籌主辦暨管理行並邀請6家銀行共同參與，獲超額認購135%，提供企業穩定中期營運資金並投入拓展在地化新產品。

永豐銀行表示，該聯貸案發揮集團跨境服務優勢，透過子行擔任前述租賃業者的應收帳款管理行、母行協助籌措資金以提供跨境金融解決方案，除還款來源具自償性、銀團債權可獲得確保外，亦協助企業客戶彈性調度資金、提升營運效率。

除創新跨境金融解決方案外，永豐銀行表示，旗下企業網路銀行「寰宇金融網」提供客戶一站式金融整合服務，包括帳戶查詢、收付款管理、薪轉服務及票據查詢等日常作業，也可依企業需求規劃進出貨、融資與投資財務管理等業務。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。

永豐銀行 聯貸案

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