壽險業第一家！南山人壽加入「台灣淨零排放協會」喊出2030年減碳42%

全球氣候變遷風險加劇，2050淨零排放刻不容緩，南山人壽宣布加入「台灣淨零排放協會」成為第一家入會的壽險公司。董事長尹崇堯表示，淨零減碳南山人壽責無旁貸，並宣布將在2030年減碳42%，同步訂定2030年、2040年分別達到RE50與RE100 (50%與100%使用再生能源)目標，將持續推動低碳轉型，偕同價值鏈夥伴共同調適、減緩氣候變遷所帶來的衝擊。

「台灣淨零排放協會(下稱協會)」由台灣永續能源研究基金會與國內企業共同籌設成立，現有32家企業會員，主要串連產官學界力量打造交流平台，搭建企業與政府溝通橋梁，協助企業會員逐步朝淨零排放里程碑前進，促進台灣達成淨零轉型。2024年4月16日時，南山人壽在獨立董事與企業永續委員會成員的共同見證下，成為協會中首家的壽險業成員，由董事長尹崇堯代表簽署《2050淨零排放倡議》並宣布將致力與各企業會員攜手實現2050的淨零目標。台灣淨零排放協會理事長、中華民國無任所大使簡又新表示，肯定南山人壽的決心，期待藉此加速內部實踐淨零目標，發揮更大的社會影響力。

南山人壽認為，保險業的龐大資金來自保戶的信賴託付，肩負對個人、家庭保障、社會安定與環境保護的責任。董事長尹崇堯表示，成為第一家加入協會行列的壽險公司，對於南山人壽別具意義，同時也揭示南山人壽的2050淨零目標，承諾2030年將會透過降低自身營運碳排放及擴大使用再生能源等方式，達到減碳42%，並持續建置再生能源發電設備，預計將在2030年、2040年達到RE50與RE100的里程碑。

協會理事長簡又新認為，南山人壽為台灣壽險業領先表率，近年持續透過產品與服務驅動社會前行，逐步開展企業內部減碳作為，奠定了良好的基石，期待南山人壽未來與協會其他夥伴互助互長，一同驅動地球更加美好。

儘管金融保險產業對環境不易直接造成重大有害或污染衝擊，南山人壽仍以低碳保險先行者自許，從保險核心本業做起，積極促進公司改善商品與服務的碳足跡，提供保戶環境友善的解決方案，在全球積極推動實現2050 淨零碳排的此刻，更願意與國內所有企業一同為淨零轉型盡一份心力。

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