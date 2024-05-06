國壽新推美元利變型保單 首創結合癌後新型療法提前給付 具備三大功能

因應國人癌後醫療需求，國泰人壽推出新一代美元利變型保單「國泰人壽美利康愛利率變動型美元終身保險（定期給付型）（外溢型）」。「美利康愛」是業界首創具癌症新型療法提前給付之利變型商品，其具有高倍數身故保障，且身故保險金可選擇「類信託」方式分期給付，用以照顧家人。

另於繳費期間如罹患癌症並接受癌症標靶治療等特定5項癌症新型療法，可提前領取高額保險金以支付昂貴的治療費用，協助民眾做好身故資產傳承規劃，同時儲備癌後先進醫療帳戶，一張保單享多重保障。「美利康愛」也結合外溢機制，參加「FitBack健康吧」健康計劃的保戶可額外享有最高1%的保險費折減，加計轉帳及高保額折減，最高可享有4%保險費折減。

醫療科技日新月異，癌症治療逐漸朝向新式精準醫療，如標靶治療、免疫細胞療法、粒子治療等，醫師依據患者需求量身訂做療程，可達到更好的治療效果，延長存活期間，甚至有康復機會。然許多癌後的新式治療費用高昂且須自費，有鑑於此，國泰人壽推出新一代美元利變型保單「美利康愛」，除提供高倍數身故保障外，若繳費期間罹患癌症並接受癌症標靶治療等特定5項癌症新型療法，可提前領取高額保險金，降低保戶經濟負擔。

以40歲男性投保，基本保險金額25萬美元為例，繳費10年期，每年實繳保險費9,240美元（含4%保險費折減），假設宣告利率每年皆為3.90%，且增值回饋分享金選擇「增購保額」方式，如果被保險人不幸在49歲時（繳費期間內）罹患癌症，接受保單條款定義的特別治療時，契約即行終止，並可領取保險金265,771美元，保障倍數約為總繳保險費的2.9倍，以因應後續龐大的醫療支出。

此外，若上述案例未罹患癌症接受特別治療，且於80歲身故，其身故保險金為296,703美元，保障倍數約為總繳保險費的3.2倍。身故保險金可選擇分期定期給付的方式，由保險公司按約定給付受益人分期定期保險金，延續身後財富傳承，以達照顧遺族目的。

國泰人壽商品部翁建勳協理表示，利變型商品一直是資產傳承及保障家人的最佳工具，國泰人壽也致力開發創新利變型商品，以滿足客戶需求，本次推出的新一代美元利變型保單「美利康愛」結合高額壽險以及癌後新型治療保障，期望讓民眾在人生旅途終點或不幸罹癌時，同時守護自己及最親愛的家人。

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