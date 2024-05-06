美降息再等等 合庫推美元定存優利最高5.35%

隨著市場推遲美金降息時程，以及地緣衝突風險升溫，加劇全球金融市場震盪，合庫推出「113合優利03」美元定存優惠專案，提供客戶低門檻且相對穩健的資金停泊選擇。

本檔專案期間5月6日至5月31日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，數位存款帳戶最高可享3個月年利率5.35%、6個月年利率5.15%；非數位存款帳戶最高可享3個月年利率5.30%、6個月年利率5.10%。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀 APP、個銀、企銀、EOI 及臨櫃交易辦理。

為落實綠色金融減少碳排放，合庫鼓勵民眾多利用數位金融服務，數位平台結購美元時，建議使用匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼3分優惠。

合庫表示，本次專案提供3個月及6個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止，有興趣的民眾不妨把握機會，欲知更多活動詳情，請至合庫官網外幣優惠專區查詢。

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