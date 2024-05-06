新台幣午盤升3.8分 暫收32.338元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.338元，升3.8分，成交金額5.69億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.33元，早盤最高32.28元、最低32.34元。
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