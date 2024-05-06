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新台幣開盤升4.6分 為32.33元

中央社／ 台北6日電
新台幣匯率。（路透）
新台幣匯率。（路透）

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.33元開盤，升4.6分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.33元至32.28元。

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