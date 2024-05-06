國銀前進柬埔寨 3大優勢吸睛

國銀前進柬埔寨！永豐金（2890）決議斥資逾百億元收購柬埔寨第一大微型存款機構，也讓金融業在柬埔寨布局更進一步。近年來由於看好柬埔寨龐大商機，已有8家銀行在當地布局，除了永豐銀，包含國泰世華銀、玉山銀各設有一家子行，合庫銀、一銀及兆豐銀等3家銀行設有分行，以及上海商銀（5876）設有代表人辦事處，此外，台灣中小企銀也於柬埔寨成立微型財務公司，總計國銀目前在柬埔寨各地的營運據點總數量超過50間以上。

柬埔寨近年來快速發展，國際貨幣基金組織（IMF）預估柬埔寨2023年至2028年GDP年複合成長率為6.3%，是亞洲成長最快的經濟體之一。為了衝刺海外收益、拓展海外布局，永豐銀宣布將分3階段收購AMRET，並規劃第1階段收購80%股權，交易總價金約4.35億美元，約新台幣141億元。永豐金指出，在柬國政策較歡迎外資併購而非直接申設分支機構下，併購也較能加快切入並站穩當地市場。而AMRET於柬埔寨24個省份設有150個營運據點，也能擴大永豐銀海外版圖。

國銀布局柬埔寨已久，目前一銀、兆豐銀與合作金庫在柬埔寨金邊設立分行，其中，一銀金邊分行開業迄今已逾20年，目前在柬國已有10個營運據點，包括1家分行及9家支行；合作金庫（5880）設有1家金邊分行、7家支行；兆豐銀設有1家金邊分行及5家支行。

國泰世華銀在柬埔寨經營長達十年，其於2013年購併新加坡銀行（SBC Bank），並更名為Cathay United Bank（CUBC），至今有15個分行／辦事處；玉山銀行亦在2013年購買柬埔寨聯合商業銀行（UCB） ，在金邊有12家分行，外省地區有2家分行；上海商銀則設有代表人辦事處；此外，台灣中小企銀也於柬埔寨成立100%轉投資之微型財務公司TBB。

銀行高層表示，柬埔寨有3大優勢吸引國銀進駐，第一，台商從2018年開始的美中貿易戰、疫情，延伸至晶片戰等地緣政經角力，就不斷往東南亞移動，「台商到哪，銀行就要到哪」，因此產生經濟效益；第二，具有人口紅利，隨著經濟起飛，當地法規也相對開放，內需市場潛力大；第三，柬埔寨是美元可以直接在市場流通的少數國家之一，該國大宗交易多使用美元，存放款幣別亦以美元居多，過去利差很大，但最近面對美元強力升息，市場正在進行機能調整，整體來看，未來發展性仍相當高。

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