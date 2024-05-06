ETF亂象多 金管會金檢6業者

為了有效管理ETF市場亂象，金管會月前再大陣仗金檢投信業者，業界傳出除了國泰、元大兩大投信外，其他被金檢的還包括群益、中信、富邦、復華投信等業者。據悉，金管會藉由金檢，一方面蒐集業者和網紅合作的更多態樣，檢視六月底出爐的自律規範內容要否需要補強，另一方面透過金檢調查指數追蹤的問題，達到讓業者發行高股息ETF熱潮降溫的效果。

據了解，投信投顧公會所訂定的自律規範內容，不少是參考金管會先前金檢的結果，其中又以事前、事中、事後的管理最具代表性，包括要求業者事後發現網紅節目有不妥之處，必須下架。此外，像是網紅透過行銷公司和投信業者合作的模式，也是金管會金檢時發現，因此要求公會在訂定自律規範時要一併納管。

不過，對於網紅的管理，金融圈人士認為，未來在管理上仍會有不少爭議必須釐清。舉例來說，若網紅因為和投信業者合作就要被納管，不合作的話就不用簽聲明書被管理，如此一來，網紅和業者的合作，會否衍生「地下化」的問題？此外，金管會管不到網紅自製節目的發言，但公平會在管理上的強度是否一致？會不會造成自製節目成了「監理放水」的空間？

此外，儘管未來網紅將納管，「至於網紅所邀請的來賓呢？」這些來賓不見得是網紅，但可能是有一定影響力的學者、專家，若這些來賓發表網紅被禁止的內容，這種情況是該不該管理？業者認為，未來網紅的管理，仍有不少死角或爭議存在。

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