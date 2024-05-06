聽新聞
test
0:00 / 0:00

ETF亂象多 金管會金檢6業者

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

為了有效管理ETF市場亂象，金管會月前再大陣仗金檢投信業者，業界傳出除了國泰、元大兩大投信外，其他被金檢的還包括群益、中信、富邦、復華投信等業者。據悉，金管會藉由金檢，一方面蒐集業者和網紅合作的更多態樣，檢視六月底出爐的自律規範內容要否需要補強，另一方面透過金檢調查指數追蹤的問題，達到讓業者發行高股息ETF熱潮降溫的效果。

據了解，投信投顧公會所訂定的自律規範內容，不少是參考金管會先前金檢的結果，其中又以事前、事中、事後的管理最具代表性，包括要求業者事後發現網紅節目有不妥之處，必須下架。此外，像是網紅透過行銷公司和投信業者合作的模式，也是金管會金檢時發現，因此要求公會在訂定自律規範時要一併納管。

不過，對於網紅的管理，金融圈人士認為，未來在管理上仍會有不少爭議必須釐清。舉例來說，若網紅因為和投信業者合作就要被納管，不合作的話就不用簽聲明書被管理，如此一來，網紅和業者的合作，會否衍生「地下化」的問題？此外，金管會管不到網紅自製節目的發言，但公平會在管理上的強度是否一致？會不會造成自製節目成了「監理放水」的空間？

此外，儘管未來網紅將納管，「至於網紅所邀請的來賓呢？」這些來賓不見得是網紅，但可能是有一定影響力的學者、專家，若這些來賓發表網紅被禁止的內容，這種情況是該不該管理？業者認為，未來網紅的管理，仍有不少死角或爭議存在。

投信 網紅 高股息

延伸閱讀

網紅「胖貓」跳江…大橋外賣成堆恐影響交通 姊姊籲停送

海外網紅「喊愛台灣」成流量密碼？ 網曝黑暗內幕：背後罵我們賺雙邊收入

高殖利率金融股投信加碼 跟進外資買盤布局

李紀珠告新光金前獨董李勝彥誹謗民事勝訴 遺孀兒女判賠2百萬

相關新聞

管理網紅 投信顧公會提證照制

為避免財經網紅不當行銷誤導投資人，金管會日前宣布最晚六月底將公告網紅管理自律規範的內容，業界人士透露，為強化自律規範成效...

ETF亂象多 金管會金檢6業者

為了有效管理ETF市場亂象，金管會月前再大陣仗金檢投信業者，業界傳出除了國泰、元大兩大投信外，其他被金檢的還包括群益、中信...

我國金控海外市場「輕中、重美」加劇了 法人揭2大意義

金控集團海外投資「輕中、重美」現況加劇。據金管會統計，2024年3月底美國市場曝險額9.6兆元占海外總曝險35%寫史上新...

金控投資板塊動了 數據指「棄陸轉日」 往日本靠攏3因素曝光

經濟轉折向上的日本，迎金控業投資新活水。據金管會統計，今年首季金控集團對日本市場投資餘額攀升到5875億元的史上新高，再...

台灣央行紀要鷹派振翅 一位理事稱通膨若居高不下可再次升息

【彭博】-- 台灣央行於3月會議升息令市場跌破眼鏡，甫公布的會議紀要進一步顯示理事們對於通膨預期的憂慮不僅止於電價調漲。其中一位理事直言，如果物價居高不下，不排除還有升息的空間。

遠雄人壽關心家庭照顧者 推行互助喘息網絡

遠雄人壽長期透過藝術及人力資源支持家庭照顧者，連續六年攜手家庭照顧者關懷協會、果陀劇場推動「家庭照顧者喘息藝術工作坊」有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。