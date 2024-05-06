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管理網紅 投信顧公會提證照制

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金管會日前宣布最晚六月底將公告網紅管理自律規範的內容。本報資料照片
金管會日前宣布最晚六月底將公告網紅管理自律規範的內容。本報資料照片

為避免財經網紅不當行銷誤導投資人，金管會日前宣布最晚六月底將公告網紅管理自律規範的內容，業界人士透露，為強化自律規範成效以符合主管機關的期待，投信投顧公會提報金管會的版本提出五大措施，其中包括提出類似「證照制」的規定，要求網紅要符合專業資格，此外，網紅即使透過行銷公司與投信簽訂契約，也不能主張不受契約拘束。

據了解，針對網紅管理的自律規範，金管會證期局原則上同意採納投信顧公會提出的大部分意見，相關規範的重點除了要求網紅的專業資格，還包括簽署聲明書之後的備查時限、資料保存一定期間的門檻、規範業者支付網紅費用只能以當次代言為限、網紅並非投信業者，不能為特定基金代言，甚至要加註「非分析意見及推介建議」的警語。

至於網紅是否要具備專業證照，業界人士說，根據投信顧公會提出的認定標準，必須符合證券投資分析人員、證券投資信託及顧問事業業務員，與證券商高級業務員等三種資格條件的其中一種，換言之，自律規範上路後，有資格和投信業者合作的網紅恐怕會少掉一大半。

投信顧公會提出的版本也明定，業者要求網紅簽署配合自律規範的「聲明書」之後，十天內要送公會備查，且為落實「事中管理」，相關的簽約、合作等資料，包括填寫「與網紅合作定期檢視評估表」及「與網紅作定期檢視結果彙總表」要交給公會，且至少要保留五年，若有爭議、客訴等狀況，資料要保留更久。

據了解，投信顧公會提出的網紅自律規範，主要根據現行投信顧公會廣告及營業行為自律規範，提出三大修正條文內容，修正草案也明確訂定網紅的定義，也就是常態性於網路分享資訊者，至少包括社群媒體、影音平台及線上媒體或其他媒體等，發表資訊內容以供大眾閱覽，都算網紅，這些網紅若要和投信業者合作，就要簽「聲明書」。

金管會金檢發現投信業者和網紅合作，不少是透過行銷公司代為洽談，代言費的核銷也入帳至行銷公司，另外，有些理財節目邀請網紅擔任來賓，核銷入帳電視台或影片製作商。對於這類情況，投信顧公會已明定業者僅能支付網紅雙方合作的費用，及置入性廣告的廣告費用；此外，自律規範也將明定，業者可應網紅要求，和第三方機構，亦即行銷公司簽訂契約及支付費用，但網紅不能因此主張不受契約拘束，也就是不能拿行銷公司當擋箭牌。

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