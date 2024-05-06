富邦美術館開放 羅丹迎賓

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦美術館正式開館，國內外重量級貴賓親自出席，肯定富邦對社會與文化長期承諾的具體實踐。照片為西班牙藝術家Jaume Plensa（左起）、洛杉磯郡立美術館館長Michael Govan、RPBW合夥人Joost Moolhuijzen、富邦美術館館長翁美慧、富邦金控董事長蔡明興、富邦集團董事長蔡明忠、文化部政務次長王時思、台北市副市長林奕華、日本藝術家新宮晉。 富邦金控／提供
富邦美術館正式開館，國內外重量級貴賓親自出席，肯定富邦對社會與文化長期承諾的具體實踐。照片為西班牙藝術家Jaume Plensa（左起）、洛杉磯郡立美術館館長Michael Govan、RPBW合夥人Joost Moolhuijzen、富邦美術館館長翁美慧、富邦金控董事長蔡明興、富邦集團董事長蔡明忠、文化部政務次長王時思、台北市副市長林奕華、日本藝術家新宮晉。 富邦金控／提供

富邦美術館於4日正式對外開放，位於台北信義區A25園區，占地3,000坪，是國際建築大師、普立茲克建築獎得主Renzo Piano及其工作室RPBW在台灣的首件設計作品。

RPBW擅長利用自然採光設計為藝術體驗創造氛圍，以「城市森林」（Urban Forest）為主軸為空間注入自然元素，並將此設計風格完整融入富邦美術館建築之中。

西班牙藝術家Jaume Plensa為富邦美術館廣場創作的巨型裝置藝術「光與愛」，於開幕典禮當日正式亮相。此外富邦美術館亦邀請與Renzo Piano合作最多公共藝術的日本風動藝術家新宮晉為A25塔樓與美術館大廳創作兩件作品。

開幕呈獻美西最大的美術館—洛杉磯郡立美術館（Los Angeles County Museum of Art）典藏精選《真實本質：羅丹與印象派時代》，展出百件羅丹及同時期印象派大師作品，包括塞尚、莫內、畢沙羅和高更等，盛大規模史無前例。

同時《富邦典藏展．觸動》展出華人現當代藝術史上具關鍵地位的旅外華人經典代表趙無極、常玉、朱沅芷，以及當代大師江賢二、王懷慶和蘇笑柏等人，精彩作品皆在富邦美術館挑高6米的開闊空間中完全展現。

富邦金控董事長蔡明興表示，在這快速變動的時代，我們深信文化事業在精神層面上扮演豐富人們心靈的重要角色。富邦以分享和教育為初衷，用十年時間打造富邦美術館，這是企業對社會與文化長期承諾的具體實踐，也是一份贈予民眾的禮物，希望為人們帶來心靈富足，同時讓世界看見台灣豐富多元的創造力。

富邦美術館館長翁美慧則感性分享，20餘年來她以無牆美術館《粉樂町》將摯愛的藝術推廣到城市每個角落，如今從無牆蛻變成有牆的美術館，是更大的承諾與責任。

富邦美術館將與國際級美術館合作引進高規格展覽，豐富台灣人民的藝術視野，同時努力將台灣具潛力的新生代藝術家推上國際。期待帶動更多企業投入藝術領域，帶給社會更多光與愛！

《真實本質：羅丹與印象派時代》展期自2024年5月4日至9月23日，《富邦典藏展．觸動》展期自至2024年5月4日至8月5日。開幕雙展套票早鳥優惠價880元，售完恢復原價1,200元，購票請洽富邦美術館官網。

美術館 藝術家

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