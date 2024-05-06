金控海外曝險 美9.6兆元最多

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，2024年3月底美國市場曝險額9.6兆元占海外總曝險35%寫史上新高紀錄。 路透
據金管會統計，2024年3月底美國市場曝險額9.6兆元占海外總曝險35%寫史上新高紀錄。 路透

據金管會統計，2024年3月底美國市場曝險額9.6兆元占海外總曝險35%寫史上新高紀錄，也是金控海外曝險池中最大，風險集中度增加，意味美國市場一有風吹草動，將成金控海外投資帳上盈虧的關鍵。

反觀大陸市場曝險額在2.2兆元低檔，占比更降到8%的史上低點，一增一減，顯示金控海外投資愈發棄中、轉美。

金管會是在2015年第2季開始，按季公布金控集團國內外曝險統計，該總曝險額是以投資淨額、放款淨額、存放及拆放金融同業這三者數字合計。

以過去近十年統計數字來看，金控集團對美國市場曝險額，平均以每四季至七季、就增加1兆元的速度成長，占海外總曝險比更從四分之一、往三分之一強邁進，在今年首季占比正式衝破35%大關，離四成僅咫尺。

反觀對大陸市場曝險則維持在2.2兆至2.8兆元間，今年首季持穩在2.2兆元，但已不復往年榮景。

美國 風險

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