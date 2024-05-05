友達價值被看見！壽險、新制勞退基金與星國政府色彩基金 持股大加碼

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

友達（2409）將於5月30日召開股東常會，公司於股東會年報揭露最新前十大股東動態，包括具有新加坡政府色彩的基金，以及壽險、新制勞退基金等大股東都大舉增持買進友達股票。其中，新制勞退基金加碼狂掃5.42萬張，手筆最大；其他國內外資金也加碼至少5,000張以上。

法人解讀，海內外資金簇擁搶買友達股票，透露為面板市況發展按讚，並肯定友達朝轉型為「以顯示器為中心的解決方案提供者」的前景。

友達於最新股東會年報揭露前十大股東名單，前五大股東成員不變，僅持股比重排名略有小幅異動。最大股東仍是佳世達（2352），持股比重約6.9%，持股約53萬張。友達員工持股信託管理委員會信託財產專戶挺自家人，加碼3.51萬張，排名從第三升至第二，共持有39.1萬張，持股比率為5.08%。

廣達（2382）因先前集團旗下面板廠廣輝被友達併購而持有友達股票。友達年報顯示，廣達目前持有友達股票35.51萬張，與前一次統計相當，持股比重約4.61%，排名由前一年的第四前進至第三。排名第四是元大高股息證券投資信託基金專戶，持有逾23萬張，占比約2.99%。第五名為友達海外存託憑證專戶，持股約18.7萬張，持股比重2.44%。

友達從第六大股東起，都是外部股東。其中，新制勞退基金大舉加碼5.42萬張，總持股增至15.17萬張，持股比重為1.97%，成為第六大股東。南山人壽則增持9,170張，持股比重上升至1.62%，總持股12.45萬張，為第七大股東。

另外，有新加坡政府色彩的先進星光基金也加碼友達股票近5,500張，總持股增至7.17萬張，排名晉升為第九大，顯示友達雖然2024年關閉新加坡廠，也打算處分地上物及設備等資產，但仍保留在新加坡設置服務據點的規劃，這項淘汰相對老舊生產的轉型措施，頗獲星國政府的肯定。

友達其他外資股東還包括匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶持股10.4萬張，持股比重1.35%，為第八大股東。美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶，持股約6.5萬張，占比約0.85%，為第十大股東。

友達 股東會

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