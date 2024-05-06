專家教你保／勞工保障規劃 四面向檢視

依據勞保局2023年底統計，全台勞工保險投保人數1,039萬人，平均投保薪資為34,584元，勞保除了醫療保險、職業災害補償、生育保險外，死亡理賠及退休金均顯不足，勞動節前夕，建議勞工朋友先自我檢視保障缺口，並善用「631法則」及「雙十原則」超前部署，預先透過商業保險規劃退休理財及醫療、壽險保障。

想知道有多少保障缺口，勞工朋友可從四面向檢視，一、有無配偶或子女；二、是否背負房貸或其他貸款；三、壽險額度（含定期）是否達年所得十倍；四、退休金是否夠生活開銷。

勞工檢視及補足個人保障攻略 圖／經濟日報提供

透過四面向來了解自己目前的保障及理財規劃是否仍然足夠，再運用「631法則」及「雙十原則」來補足保障缺口以及理財規劃。

所謂「631法則」是依照月收入進行財務分配，60%用於生活固定開支（含醫療險和意外險保費）、30%投資理財、10%保險規劃和緊急預備金（不怕一萬，只怕萬一）。

「雙十原則」則是用年所得的10%，規劃年所得十倍的保障，假如年所得100萬元，即用10萬元，規劃1,000萬元的保障。

先確保勞保保障範圍是否足夠涵蓋所有可能風險，才能適時補足缺口，很多人認為存股投報率優於終身壽險，但如果發生重大意外，或遇到股市回檔修正，就得不償失了。

保險不一定能使你的生活變得更好，但當風險來臨時，可以確保生活條件不會變壞，兩者兼顧。

一位40歲任職知名企業高階工程師的保戶陳先生，育有三名子女，太太則是家庭主婦，近日有家庭背景與自己相似的同事驟世，震驚之餘更擔心萬一自己也發生類似狀況，家人能否承受，因此特地找我協助檢視並補強財務規劃及保險保障，才能在風險發生時提供家人最實用的保障，讓愛不只是口號。

我建議透過利率變動型商品規劃，不僅享有高倍數壽險保障，當65歲退休、家庭經濟責任結束時，這份保單還提供一筆可觀的退休金，或是做為意外發生時留給家人的愛，是進可攻、退可守穩健的商品。

（本文由台灣人壽新竹直轄一通訊處業務經理許哲維提供，記者楊筱筠採訪整理）

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