眼睛保險 五家壽險承做

現代社會生活離不開3C，國人視力問題日趨惡化，根據中華民國眼科醫學會調查，國人每天使用3C的時間超過十個小時，而長時間曝光於電子產品恐導致眼睛退化速度加快。國內壽險中包括國泰人壽、元大人壽、保誠人壽、臺銀人壽以及安達人壽等五家，都推出眼疾相關保單，鎖定常見眼睛疾病，共同守護靈魂之窗。

以往白內障視為高齡者較容易罹患之眼疾，於50、60歲罹患白內障的比率較高，但隨著現在接觸3C產品的時間增加，使得白內障患者有年輕化的趨勢。常見的四大眼疾中，不僅白內障，如青光眼、黃斑部病變和視網膜剝離，皆有出現患者年輕化趨勢，若沒有及早預防或做好適當處置，將可能對視力造成永久傷害，甚至出現失明的風險。

五大眼睛保單特色 圖／經濟日報提供

安達人壽推出「安心護眼」定期健康保險，繳費年期分為10年及20年，保障內容包含常見青光眼、黃斑部病變、白內障、視網膜剝離四大眼疾，高達40項手術或特定處置之醫療保障（35項手術、五項特定處置）；以投保2萬保額為例，如果因眼睛疾病或傷害，只要符合條款約定，接受條款約定的手術或特定處置，單次可給付2萬元眼睛醫療保險金，若同一次手術中接受二眼手術時，則視為二次，四項眼疾中每項眼疾分別提供兩次之眼睛醫療保險金給付。

元大人壽「好視元滿」保險是以主約形式出單，無須另外投保一張主約，繳費年期分為10年、15年及20年，保障期間直至被保險人保險年齡86歲。針對四大眼疾以及雙目失明提供相關醫療保障；若被保險人於保障期間身故，則提供身故保險金，延續對家人的愛；若契約持續有效，保障滿期將可領取滿期保險金，靈活運用於退休規劃。

國泰人壽「睛彩人生手術醫療健康保險附約」，針對中壯年與高齡族群提供四大常見眼疾手術與特定處置保障。「睛彩人生」特別將四大常見眼疾納入保障範圍內，該保單承保年齡鎖定在保險年齡40歲至70歲，保證續保至80歲。

磊山保經與保誠人壽共同開發的「睛元保」終身健康保險，滿周歲即可投保，保障範圍包含眼睛手術保險金、眼睛處置保險金、眼睛手術住院保險金與失明保險金、特定眼睛手術療養保險金、雙目完全失明保險金等五大項目，累計給付總額最高250倍。

臺銀人壽「睛好保保險」主要提供四大眼疾保障，包含眼睛療養補貼、雙目失明保障、豁免保險費、身故保險金、滿期保險金等。若保險年齡達86歲的保單周年日仍生存時，還可把年繳保費的總和全數領取，當成「滿期保險金」。